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Втрати ворога станом на 18 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Втрати ворога станом на 18 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили за добу сім бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 17 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 17 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 972600 (+910) осіб;
  • танків – 10831 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 22553 (+7) од,
  • артилерійських систем – 27942 (+34) од;
  • РСЗВ – 1386 (+1) од;
  • засоби ППО  – 1167 (+1) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36278 (+155);
  • крилаті ракети – 3197 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 48809 (+96) од;
  • спеціальна техніка – 3892 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 17 травня
Втрати ворога станом на ранок 17 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 травня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, із них шість рухались із протоки Босфор.
  • Активність ворожого флоту станом на ранок 17 травня
    Активність ворожого флоту станом на ранок 17 травня
    ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1179-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб втрати

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