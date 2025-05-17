Втрати ворога станом на 18 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Нагадаємо, триває 1179-й день повномасштабної війни в Україні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

РФ у війні з Україною станом на 17 травня втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 17 травня 2025 року.

ЗСУ знищили за добу сім бойових броньованих машин

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