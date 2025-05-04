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Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року
За минулу добу відбулося 253 бойові зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1166-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 253 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 81 авіаційного ударів, застосував дві ракети і 158 керованих бомб. Крім цього, здійснив 6384 обстріли, з них 113 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2760 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Мхи Чернігівської області; Миропільське, Краснопілля, Чернацьке Сумської області; Шевченко Перше, Зелене Поле, Новопіль, Комишуваха Донецької області; Темирівка, Новодарівка, Гуляйполе, Малинівка, Новоандріївка Запорізької області.

Останні новини з фронту

Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, одну станцію РЕБ, сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління БпЛА та один ворожий засіб протиповітряної оборони.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року фото 1

Зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі населеного пункту Загризове та в напрямках Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року фото 2

Ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Липове, Ямполівка, Колодязі, Торське та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року фото 3

Агресор атакував у бік Івано-Дар’ївки та Григорівки. Загалом, минулої доби відбулося три боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року фото 4

Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в районі Часового Яру та в бік Майського, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року фото 5

Ворог здійснив сім атак в районі Торецька та поблизу Кримського і Диліївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року фото 6

Наші захисники зупинили 113 атак агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року фото 7

Сили оборони відбили 66 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке, Новосілка, Рівнопіль, Привільне та в напрямку Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року фото 8

Поблизу Новоданилівки, Новопокровки та Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року фото 9

Ворог один раз без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2025 року фото 10

Відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 256 артилерійських обстрілів, з них 10 — із реактивних систем залпового вогню, здійснив сім авіаційних ударів, скинувши 15 керованих авіаційних бомб.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 24 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, два літаки, 163 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 129 одиниць автомобільної техніки окупантів.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 1166-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Україна фронт

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