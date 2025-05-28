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Удар 400 дронами. Зеленський розказав про безпрецендентну операцію на фронті

glavcom.ua
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Удар 400 дронами. Зеленський розказав про безпрецендентну операцію на фронті
Президент вважає, що Україні треба мати тисячу дронів
фото: Вікіпедія

Глава держави: Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно

Президент України Володимир Зеленський розповів про нещодавню безпрецедентну військову операцію, під час якої українські військові одночасно атакували позиції ворога 400 малими дронами. За словами глави держави, ця операція призвела до знищення понад 40 одиниць ворожої техніки. Про це президент сказав на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми вдарили 400 маленькими дронами. Було знищено понад 40 одиниць техніки одночасно. Це була спроба такої операції. І ми продемонструємо їм в рази більше, ніж ця операція», – наголосив Зеленський.  

Президент також повідомив, що Україна активно працює над розробкою та впровадженням нових технологій для протидії великій кількості російських дронів. Він зазначив, що «Міражі» та F-16  вже успішно збивають дрони, а також активно розвивається напрямок дронів-перехоплювачів.

«Ми просуваємося в напрямі перехоплювачів «дрон-дрон». Ми їх вже використовуємо. Питання вже – коли ми зможемо розширити. Тобто ми вийшли на технологію перехоплювачів. Це була проблема з «шахедами», які вони запускали на такій висоті, що мобільні вогневі групи не можуть збивати. Ми знайшли цю відповідь в дронах-перехоплювачах», – пояснив Зеленський. 

Водночас глава держави наголосив на важливості фінансової підтримки міжнародних партнерів, зокрема Німеччини, для фінансування внутрішнього виробництва дронів та перехоплювачів.

«У нас є питання з фінансуванням перехоплювачів, фінансуванням внутрішнього виробництва. Ми витрачаємо великі гроші, сьогодні ми витрачаємо більше, ніж планували. Тому що всі розвиваються, росіяни розвиваються, і наші нові технології з'являються. І це вихід, якщо ця технологія буде профінансована і вона буде позитивна», – додав Зеленський.

Президент вважає, що Україні треба мати тисячу дронів. Зеленський висловив упевненість, що за умови належної підтримки партнерів Україна зможе значно наростити виробництво та застосування далекобійних дронів, досягнувши показників до 100 одиниць на добу, а в перспективі – до 300-500, як у ворога. «Ми дуже близькі до цього. Тобто питання вже не у виробничих спроможностях. Головне, що у нас це вийшло. Питання фінансове», – підсумував президент. 

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна готує нові домовленості з європейськими партнерами для інвестицій у вітчизняне виробництво зброї. Йдеться про безпілотники та далекобійне озброєння. Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме на дії Російської Федерації дзеркально. 

Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на низку військових поставок в Україну. За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великі відстані із західної зброї по території Росії.

Мерц також наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100–150 крилатих ракет Taurus, аналогічних британсько-французьким системам Storm Shadow/Scalp-Eg. Водночас він додав, що рішення про скасування обмежень на застосування далекобійної зброї, яка постачається до Києва, було ухвалене кілька місяців тому.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що завданням української ракетної програми є «максимальне прискорення» створення балістичних ракет. За словами президента, українська далекобійна зброя є «чіткою та ефективною гарантією безпеки» для країни.

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Теги: ЗСУ війна гроші технології фінансування Володимир Зеленський Україна дрон

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