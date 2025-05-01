Протягом місяця відновили сотню позицій. Сирський розповів про тактику ЗСУ

За словами головкома, захисники не допустили критичних втрат і ворожих проривів

Зусилля наших воїнів спрямовані на стримування окупантів на найбільш загрозливих напрямках

Українські захисники застосовують тактику активної оборони у боротьбі з російським агресором. Так, протягом місяця вдалося відновити 115 позицій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Основні зусилля зосереджені на стримуванні російських військ на загрозливих напрямках, насамперед – Сумському, Курському, Покровському та Новопавлівському.

«Це був ще один важкий місяць війни, що триває загалом уже 11 років. Але ми утримали стійкість оборони, не допустили критичних втрат і ворожих проривів», – каже він.

Засобами DeepStrike у квітні було уражено 62 цілі на території РФ – військові об’єкти, спроможності ВПК агресора.

Наразі триває масштабування підрозділів до бригад із посиленим безпілотним складником, комплектування пріоритетних штурмових полків, продовжується перехід на корпусну систему.

«Все це – на марші, в умовах інтенсивних бойових дій. Але в нас немає іншого вибору, ніж зміцнювати військо України і давати відсіч ворогу», – додав головком.

Нагадаємо, окупанти збільшили інтенсивність бойових дій, попри гучні заяви про припинення вогню.

Як повідомлялося, зміст та обсяг навчальної програми з базової загальної військової підготовки (БЗВП) збільшено. Як зазначив головком, у базовій загальній військовій підготовці досі є чимало невирішених питань.

Так, будуть зосереджені зусилля, зокрема, на комплектуванні посад інструкторів – як у військових частинах, бойових бригадах, так і в навчальних центрах, а також на професійній підготовці самих інструкторів і сержантів.

До слова, збільшення використання безпілотників, зокрема наземних дронів для дистанційного мінування, завдає росіянам критичних втрат у логістиці. За словами Сирського, лише за минулий тиждень захисники уразили 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки загарбників.