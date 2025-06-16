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Військові навчання у Білорусі: ДПСУ повідомила, чи є загроза

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Військові навчання у Білорусі: ДПСУ повідомила, чи є загроза
Демченко про військові навчання РФ та Білорусі: Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону
фото: 24tv.ua (ілюстративне)

Спільні військові навчання РФ та Білорусі «Запад 2025» заплановані на середину вересня 2025 року

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко не виключає, що під час спільних навчань Білорусі та Росії можуть відбутися демонстративні дії з білоруського боку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Демченка в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини».

«Є попередня інформація, що вони можуть проводитися більше вглиб території Білорусі, якщо говорити про напрямок кордону з Україною. Мені складно сказати, з чим це пов’язано. Можливо, дійсно у Білорусі є якісь побоювання», – йдеться у заяві.

Зокрема, ДПСУ звертає увагу на кількість російських військових, які можуть взяти участь у навчаннях, а також на їхню локацію – попередньо маневри плануються в глибині білоруської території, а не поблизу кордону з Україною.

«Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону. Але наша основна задача – бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій», – зауважив Демченко, додавши, що на білоруській території наразі немає ударних угруповань РФ, які могли б становити пряму загрозу.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після наступу на Курську область знає, на що спроможні українці, тому загроза наступу з Білорусі під час спільних навчать з РФ мінімальна. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Нагадаємо, спільні військові навчання РФ та Білорусі «Запад 2025» заплановані на середину вересня 2025 року. 

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Теги: Білорусь росія Держприкордонслужба військові навчання

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