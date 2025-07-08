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Трамп готовий дати Україні зброю: що змінило його позицію?

glavcom.ua
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Трамп все-таки озброїть Україну
фото: Reuters

США обіцяють зброю для України. Що стоїть за заявами Трампа?

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати Україні додаткове оборонне озброєння. У Пентагоні підтвердили ці наміри, пояснивши їх бажанням «дати українцям можливість захищатися», поки Вашингтон «працює над досягненням міцного миру».

Поки що залишається неясним, про що саме йдеться: про нові платні пакети допомоги з акцентом на ППО у відповідь на запити Києва? Чи про часткове розблокування замороженої Пентагоном безоплатної допомоги з так званих «пакетів Байдена»?

У будь-якому разі це – позитивний сигнал. З практичної точки зору Україні критично важливі і поновлення старих постачань, і ухвалення рішень щодо нових – навіть якщо йдеться про комерційні поставки чи оборонні угоди на ресурсній основі.

На шостому місяці другої каденції Трамп, схоже, усвідомив, що Путін не збирається припиняти війну, а спроби «задобрити» його – не працюють. Про це свідчить не лише обурення Трампа після чергових російських повітряних атак по Україні, а і його остання телефонна розмова з Путіним. Додатковим стимулом для змін стали сигнали від американських медіа, включно з тими, що належать до його політичного табору, а також критика з боку союзників.

Схоже, що тактика Москви, спрямована на ескалацію ударів по Україні для забезпечення більшої поступливості Києва і партнерів на переговорах, дає збій.

Нарощення ракетно-дронових обстрілів продемонструвало зростаючу військову міць Росії та її готовність до радикальних дій. Однак, замість ініціювання нових переговорів на більш компромісних засадах, Москва зіткнулася з посиленням позицій України і її партнерів.

Паралельно у Вашингтоні триває робота над законопроєктом щодо вторинних санкцій, який невдовзі має бути винесений на голосування у Конгресі.

В Європейському Союзі, на рівні послів, продовжується боротьба за 18-й пакет санкцій. З цього приводу вже озвучуються деякі позитивні очікування.

Французьке МЗС, у свою чергу, повідомляє про роботу з американськими законодавцями над новим пакетом більш ефективних обмежень. Їх метою стане обмеження нафтових доходів Москви, діяльності фінансових гравців з Росії і третіх країн.

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Джерело
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Теги: росія війна Україна озброєння Дональд Трамп путін

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