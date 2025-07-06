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Нардеп анонсував продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Нардеп анонсував продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Воєнний стан вперше було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року
фото: depositphotos.com

Загальну мобілізацію Верховна Рада може продовжити до 5 листопада 2025 року

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні знову продовжать ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка.

«На наступному пленарному тижні парламент знову, вже 16-й раз, проголосує за продовження воєнного стану та загальної мобілізації», – йдеться в повідомленні.

Відповідно воєнний стан і мобілізацію знову продовжать з 7 серпня 2025 року до 5 листопада 2025 року.

Нагадаємо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Відповідно до закону про воєнний стан, на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона на торгівлю зброєю та алкоголем, заборона на масові заходи та страйки, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

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Теги: мобілізація Україна Верховна Рада війна ЗСУ Ярослав Железняк

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