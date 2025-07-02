На фронті загинув майор ДСНС. Згадаймо Богдана Братка

У 2021 році Братко у складі Об’єднаних сил виконував бойові завдання у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони на території Донецької та Луганської областей

У жовтні 2022 року вступив до лав ЗСУ у складі Сил спеціальних операції та боронив державу у найгарячіших точках фронту

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Братка.

27 червня 2025 року, під час виконання бойового завдання, героїчно загинув майор служби цивільного захисту Богдан Едуардович Братко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та ДСНС України у Чернівецькій області.

Богдан Братко народився 10 квітня 1991 року у Вінниці. Навчався у Вінницькій місцевій школі, закінчив середню освіту у школі міста Ужгород. В 2008 році вступив до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

У 2019 році Богдан Братко здобув науковий ступінь кандидата наук державного управління фото: Львівська міська рада

Опісля закінчення університету з 2012 по 2022 рік проходив службу в Чернівецькому та Кіровоградському гарнізонах ДСНС на різних посадах за напрямками запобігання та реагування на надзвичайні ситуації та органах запобігання корупції. У 2019 році здобув науковий ступінь кандидата наук державного управління.

З квітня по липень 2021 року в складі Об’єднаних сил виконував бойові завдання у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони на території Донецької та Луганської областей.

У жовтні 2022 року вступив до лав Збройних сил України у складі Сил спеціальних операцій та боронив державу у найгарячіших точках фронту.

Нагороджений відзнаками президента України «За оборону України», Міністра оборони «15 років сумлінної служби», почесними нагрудними знаками головнокомандувача ЗСУ «За заслуги перед ЗСУ», командувача Об’єднаних сил «Козацький хрест» І та ІІ ступеня, «За звитягу та вірність», а також командувача Сил спеціальних операцій «Іду на ви» ІІІ ступеня.

Майор служби цивільного захисту Богдан Братко загинув 27 червня 2025 року під час виконання бойового завдання. Поховали захисника України 1 липня 2025 року на Личаківському кладовищі у Львові.

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