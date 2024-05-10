Втрати ворога станом на 10 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 10 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 10 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 10 травня втратила:

особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб,

танків ‒ 7434 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32) од,

артилерійських систем – 12387 (+47) од,

РСЗВ – 1062 (+4) од,

засоби ППО ‒ 795 (+2) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),

крилаті ракети ‒ 2192 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,

спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).

Активність флоту окупантів станом на 10 травня:

у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі три ворожі кораблі, серед них носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 0 суден; до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 10 травня 2024 року противник застосував десять ударних БпЛА типу Shahed-131/13» із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Білгородської області у напрямку Харківщини.

В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Нині триває 807-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.