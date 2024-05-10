Втрати ворога станом на 10 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 980 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 10 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 10 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 10 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб,
- танків ‒ 7434 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32) од,
- артилерійських систем – 12387 (+47) од,
- РСЗВ – 1062 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 795 (+2) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),
- крилаті ракети ‒ 2192 (+0),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).
Активність флоту окупантів станом на 10 травня:
- у Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі три ворожі кораблі, серед них носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 0 суден; до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 10 травня 2024 року противник застосував десять ударних БпЛА типу Shahed-131/13» із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Білгородської області у напрямку Харківщини.
В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
Нині триває 807-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.
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