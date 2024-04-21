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Російські війська активізують наступальні дії та ракетні удари найближчими тижнями: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Російські війська активізують наступальні дії та ракетні удари найближчими тижнями: аналіз ISW
Російські війська також намагалися використати деградований потенціал протиповітряної оборони України, щоб зруйнувати українську енергетичну мережу
фото: Генштаб ЗСУ

ISW повідомляє, що російські війська все ще можуть досягти значних успіхів в оперативному плані протягом наступних тижнів

Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції та ракетні удари та удари безпілотників у найближчі тижні, щоб використати вікно обмежень українських військових засобів, що закривається. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські війська продовжували, а в деяких районах посилили поточні наступальні операції, ймовірно, використовуючи аномально посушливі весняні умови на землі та постійну нестачу українських матеріальних засобів до прибуття обіцяної західної допомоги безпеки.

Російські війська також намагалися використати деградований потенціал протиповітряної оборони України, щоб зруйнувати українську енергетичну мережу та завдати довгострокової шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловому потенціалу. Очікуване прибуття американської допомоги у сфері безпеки, ймовірно, підкреслило ці міркування для російських сил, і російське військове командування, ймовірно, посилить наступальні операції та ракетні удари та удари безпілотників, щоб досягти оперативно-важливих ефектів, яких, безумовно, стане важче досягти проти добре забезпечених українських сил.

Російські війська досягли лише тактичних здобутків протягом останніх шести місяців погіршення обмежень з боку України, і навряд чи вдасться досягти прориву, який зруйнував би лінію фронту. Російські війська все ще можуть досягти значних успіхів в оперативному плані протягом наступних тижнів і можуть віддавати пріоритет секторам фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, зокрема на захід від Авдіївки, або ділянкам фронту, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно-важливих об’єкта, наприклад біля Часового Яру.

Російські війська можуть сподіватися, що тривалі та, можливо, посилені ракетні удари та удари безпілотників зможуть зруйнувати українську енергетичну мережу та змусять Україну боротися з гуманітарною кризою разом із її поточними оборонними операціями. Російські війська також можуть змінити свій набір цілей, щоб завдати ударів по українській транспортній інфраструктурі, щоб обмежити здатність України достатньо розподілити живу силу та матеріальні засоби на критичних ділянках фронту.

19 квітня російські війська завдали потужних ударів по українській транспортній інфраструктурі в Дніпропетровській області, і російські війська можуть мати намір розширити ці удари найближчими тижнями, щоб перекрити українські наземні лінії зв’язку (GLOCs). 

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Теги: росія окупанти енергетика ЗСУ війна Україна

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