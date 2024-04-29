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ЗСУ просунулися на південний захід від Херсона: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ просунулися на південний захід від Херсона: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська відійшли з двох населених пунктів на північний захід від Авдіївки

Українські війська просунулися поблизу Велетенського (на південний захід від Херсона) і встановили контроль над островом Нестрига. Водночас окупанти підтвердили наступ на північний захід від Сватового. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на північний захід від Сватового. Геолокаційні кадри показують, що російські війська просунулися на південь від Новоселівського. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися на захід від Крохмального, хоча ISW не знайшов візуальних доказів цього твердження.

Під Кремінною 28 квітня тривали бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Макіївки, Невського, Тернів і Серебрянського лісництва.

28 квітня тривали позиційні бої на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута). Позиційні бої тривали на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, на південний схід від Сіверська в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

Під Часовим Яром 28 квітня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Бої тривали біля Нового мікрорайону; поблизу Григорівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.

Українські війська відійшли з двох населених пунктів на північний захід від Авдіївки внаслідок триваючих боїв у цьому районі 28 квітня. 28 квітня Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська відступили з Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та Семенівки (на захід від Авдіївки). Бої тривали поблизу Уманського, Сокола, Архангельського, Калинового, Соловйового, Новопокровського та Новоселівки Першої

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що українські війська також відійшли з Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) на тлі боїв у цьому районі. Російські блогери стверджували, що російські сили просунулися далі на захід у межах Красногорівки (на захід від Донецька), але російські війська ще не захопили цегельний завод у центрі Красногорівки.

28 квітня тривали позиційні бої на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського на кордоні Донецько-Запорізької області.

Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та Вербового. Окупаційний глава Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Роботиного.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський 28 квітня повідомив, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Велетенського (на південний захід від Херсона) і встановили контроль над островом Нестрига в дельті річки Дніпро на південний захід від Херсона. Генштаб повідомив, що українські сили відбили кілька російських штурмів біля Кринок на лівому березі Херсонської області.

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Теги: фронт наступ Генштаб

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