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Генштаб повідомив, на якому напрямку фронту окупанти не здійснювали наступальних дій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Генштаб повідомив, на якому напрямку фронту окупанти не здійснювали наступальних дій
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції ЗСУ
фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 16 атак

Триває 786-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ворожі удари по Україні

Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів та БпЛА типу Shahed. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Орлівка Сумської області; Вовчанськ, Стрілеча, Борова Харківської області; Невське Луганської області; Ямполівка, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Селидове, Олександропіль, Красногорівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Кринки, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Торського та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 11 безуспішних атак позицій наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, двох артилерійських засобах, одній станції РЕБ, одному району зосередження особового складу та одному складу боєприпасів противника.

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Теги: війна Україна росія окупанти ЗСУ військові Донеччина Луганщина Запоріжжя Бахмут Авдіївка Генштаб

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