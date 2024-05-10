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Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 28 атак

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав шість ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито чотири атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області; Серебрянське лісництво Луганської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Роздолівка, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 28 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку

Ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, два рази безуспішно атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по радіолокаційній станції, двох складах боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.

Втрати Росії у війні на 10 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 10 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб,
  • танків ‒ 7434 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32) од,
  • артилерійських систем – 12387 (+47) од,
  • РСЗВ – 1062 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 795 (+2) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 2192 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).
Карта бойових дій в Україні станом на 10 травня 2024 року фото 7

Нині триває 807-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

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Теги: окупанти війна Генштаб фронт ворог

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