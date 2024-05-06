Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2024 року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2024 року
фото: Генштаб

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 31 атаку

Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав дві ракетних та 120 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – застосували 13 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 цих ударних БпЛА. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Грем’яч Чернігівської області; Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка Харківської області та місто Харків; Спірне, Диліївка, Вовче, Новосадове, Володимирівка, Калинове, Парасковіївка, Воздвиженка, Лисичне, Семенівка, Іллінка, Новоселівка Перша, Карлівка, Уманське, Новоолександрівка, Прогрес, Галицинівка, Євгенівка, Єлизаветівка, Урожайне та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку

Нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2024 року фото 2

На Лиманському напрямку

Ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Невське Луганської області; Новосадове та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2024 року фото 3

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2024 року фото 4

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2024 року фото 5

На Оріхівському напрямку

Ворог шість разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку

Противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки на позиції наших військ.

 Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 район.

Втрати Росії у війні на 4 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 5 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 475300 (+1040) осіб;
  • танків ‒ 7380 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 14213 (+34) од.;
  • артилерійських систем – 12250 (+38) од.;
  • РСЗВ – 1057 (+0) од.;
  • засоби ППО ‒ 791 (+1) од.;
  • літаків – 349 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 325 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9683 (+47);
  • крилаті ракети ‒ 2148 (+1);
  • кораблі / катери ‒ 26 (+0) од.;
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16477 (+59) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2008 (+6).
Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2024 року фото 6

Нині триває 803-й день повномасштабної війни в Україні. Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Читайте також: Ці люди просяться на фронт. Чому їх не пускають?
Теги: Харків фронт населення місто Миколаїв Генштаб авіація окупанти Костянтинівка ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обстріляні будинки в Часовому Ярі, березень 2024 року
Жорсткі бої за Часів Яр: хто зараз тримає місто
6 квiтня, 12:56
На місці удару працюють екстрені служби
Росія вдруге за день вдарила по Харкову: загинула людина
6 квiтня, 16:37
Профільні служби працюють на місці влучання
Горить магазин, під завалами можуть бути люди: РФ вдарила по Харківщині (оновлено)
10 квiтня, 15:04
Окупанти залучили найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр
ISW: РФ не зможе швидко захопити Часів Яр, поки українські війська мають необхідну техніку
14 квiтня, 05:31
Уламки ракети, яка впала в Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11
Росія атакувала Харків ракетою, зробленою в Північній Кореї – ООН
30 квiтня, 01:01
В Україні з 1 травня набувають чинності важливі зміни до ПДР
Зміни до ПДР, перерахунок пенсій та закон про мобілізацію: що зміниться із 1 травня
1 травня, 05:30
У Польщі вже є ще одна офіційна регіональна мова – кашубська
Сейм Польщі проголосував за визнання сілезької як другої регіональної мови в країні
30 квiтня, 18:27
За даними російської сторони, Крим у ніч на 4 травня атакували ракети Atacms
РФ поскаржилася на ракетну атаку Atacms на Крим
4 травня, 09:59
Аналітики: будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій ігнорують реальну ситуацію на полі бою
ISW: Україна повинна швидше перехопити ініціативу на полі бою
Сьогодні, 05:34

Події в Україні

Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 травня 2024 року
Повітряні сили вночі збили 12 ворожих безпілотникиів: деталі
Повітряні сили вночі збили 12 ворожих безпілотникиів: деталі
Росія формує війська для наступу на Харків: в ISW оцінили ймовірність захоплення міста
Росія формує війська для наступу на Харків: в ISW оцінили ймовірність захоплення міста
Ворожа атака на Суми. Оголошення Росією в розшук українських політиків. Головне за ніч
Ворожа атака на Суми. Оголошення Росією в розшук українських політиків. Головне за ніч
Атака на Суми: об'єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення
Атака на Суми: об'єкти критичної інфраструктури переведено на резервне живлення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Полонений бурят пояснив, чому його народ їде воювати в Україну
9936
Втрати ворога станом на 5 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
9220
Франція вже таємно відправила свої війська в Україну – ексспівробітник Пентагону
8260
Селяни через приморозок втратили посіви молодої картоплі та інших овочів
8124
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені
5702
Генерал-лейтенант розповів, як Atacms вплинули на бойові дії

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Вчора, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
4 травня, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua