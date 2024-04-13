Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Маляр під час ефіру на телебаченні довела нардепку Совсун до сліз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Маляр під час ефіру на телебаченні довела нардепку Совсун до сліз
Ганна Маляр різко висловиилася про демобілізацію
фото з відкритих джерел

У програмі обговорювали проблеми щодо демобілізації військових ЗСУ

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час обговорення проблеми щодо демобілізації військових ЗСУ довела депутатку Інну Совсун від партії «Голос» до сліз просто під час ефіру програми «Новий відлік» на «Суспільному».

Ганна Маляр під час обговорення в ефірі того, чому із ухваленого закону про мобілізацію прибрали пункт про демобілізацію військових ЗСУ, зауважила, що росіяни щомісяця оформлюють на контракт на службу приблизно 30 тисяч осіб. Окрім цього, вони проводять приховану мобілізацію і наберуть ще 300 тисяч до війська. Вона додала, що за приблизними підрахунками, на осінь ворог сформує дуже потужні сили – у кілька разів більші за наші можливості. За її словами, зараз відбувається ротація військових, таким чином, щоб не завдавати шкоди нашій боєздатності.

«Є ризик відкриття ще одного фронту. І в такій ситуації було би дуже дивно, якби була прийнята норма про демобілізацію. Чи потрібно її допрацьовувати – звісно потрібно. У нас ключова дискусія триває довкола того, що людям (військовим,  ред.) треба відпочивати. Це дійсно так і є – люди виснажені. Два роки дійсно не було ротації людей, які перебувають у підрозділах на передньому краї. Зараз це питання системно вирішене і ця ротація відбувається. Не можна оголошувати ні кількість, ні обсяги, ні підрозділи. Але вона нарешті відбувається вперше від початку повномасштабного вторгнення. Таким чином, щоб не завдавати шкоди нашій боєздатності», – прокоментувала Маляр.

У свою чергу Інна Совсун, у відповідь на слова Ганни Маляр, зі сльозами на очах заявила, що її чоловік пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення Росії. За два роки він майже бачив своїх дітей. І тому ротація не врятує військових, які від 24 лютого 2022 року все ще перебувають на фронті, наголосила нардепка.

«Мій чоловік пішов захищати країну, вас, всіх тих, хто нас зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я регулярно не сплю ночами, так само, як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого, у нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіший, найскладніший момент в історії. А ви зараз робите вигляд, що цієї проблеми не існує. Що ці люди є залізними і можуть воювати далі. Він (чоловік, – ред.) за два роки заледве бачив своїх дітей. І ротація цього не врятує. Ротація не врятує нікого», – відреагувала на слова Маляр Совсун.

У Мережі відреагували на емоційну реакції Інни Совсун та підтримали її. Деякі назвали поведінку Ганни Маляр «огидною та аморальною».

«Моя глибока повага тобі та твоєму чоловікові. Поведінка Маляр є огидною та аморальною. Таким «спікерам-експертам» не місце в інформпросторі України», – написала нардепка Вікторія Войціцька.

Нині військовий, а у цивільному житті журналіст Сергій Гнезділов зауважив, що армія абсолютно не сприймає того, що говорить Ганна Маляр.

«Встановлення строків і термінів служби – найважливіше питання. Я не винуватий в тому, що вмію літати на дроні, а Вася не вміє. Вася теж має це вміти і бути готовим замінити мене, бо з деморалізованого і вигорівшого за три роки війни воїна – боєць так собі. Це має зрозуміти і політичне, і військове керівництво, що люди – не раби, і навіть в тюрмі є чіткі строки, чого не встановлено в армії», – прокоментував він.

Письменник та військовий Артем Чех наголосив, що більшість тих, хто йшли в перші дні на війну,  йшли за справедливість. Добровольці йшли визволяти і рятувати території, людей, державу і державність. Йшли рятувати.

«І тепер чути про те, що пацани, ви ж знали, що це безстроково – огидно. Бо якби ж пацани були останніми, якби ж не було ким замінити, якби ж невідворотність смерті, втрата всього, вирок, крапка, останній подих. Але ж є ким. Є чим. І командири далеко не всі, а точніше – мало хто – у*обки. І смерть чи важке поранення теж не стовідсоткове. І армія як інституція далеко не така вже й монструозно-страшна, як її малюють… Нам потрібна мобілізація не лише для того, щоб поповнювати санітарні втрати. Нам треба міняти людей. Але: та нахіба нам ці непопулярні рішення, а відповідно – стільки солдатів, ми по сусєкам наскребли. Але кого? Тих, хто прийшов у перші дні. Оцей мільйон увійде в історію… Наші хлопці і дівчата мають право відпочити. Вони мають право на повноцінний відпочинок. Кажуть: якщо ми демобілізуємо вас, то втратимо все. Ви втратите все. А вони все втрачають уже. Сім’ї, життя, любов, радість. Майте повагу до тих, хто врятував ваші дупи від смерті або від екзилу. Іноді охоплює розпач. І як пані Інна Совсун не може стримати сліз, я не можу стримати гніву. І подиву. А я думав, що дивуватися вже не здатен», – написав емоційний допис військовий.

Журналістка Bihus.Info Ан Жюлак написала, що Ганна Маляр – «комунікаційниця від Бога, а тому довела Інну до сліз». Вона зауважила, що Маляр напряму сказала те, що висить «німим докором» від цивільних до всіх, хто 24.02.22 кинувся захищати країну.

«Кажуть, що у Головнокомандувач ЗСУ та Офісу Президента до цієї пані є... еммм ...певна прихильність. І якщо є прихильність, то до неї можуть прислухатись, а вона буде і далі робити ху*ню в комунікаціях, в яких вона нібіса не розуміє. І демотивувати людей. Не призначайте її нікуди, позвільняйте з комунікаційних посад її подружань з таким же рівнем комунікації, емпатії, такту, і нульовим досвідом на фронті. нульовим. Візьміть туди пресофіцерів/рок, які постійно на бойових; знають, що таке війна, втрати, що відчувають родичі військових; мають базовий інтелект і досвід в комунікаціях, а не на людожерських ток-шоу чи в охороні берегу. Якби в пані Ганни були хоч якісь комунікаційні задатки, то вона б ще вчора вибачилась перед Інною, добровольцями і їхніми родинами», – наголосила журналістка.

Нагадаємо, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони під час обговорення правок у законопроєкт про мобілізацію, який готується до другого читання, виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців, який готується до другого читання.

Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту до другого читання.

Читайте також: Міноборони оголосило про запуск «Військового асистента»
Теги: армія 24 лютого поранення ворог втрати Інна Совсун вирок журналіст чоловік мобілізація добровольці смерть партії відпочинок війна росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Павлюк завершив службу в Головному управлінні розвідки Міноборони
Телепродюсер Ілларіон Павлюк займе посаду Маляр у Міноборони
19 жовтня, 2023, 19:47
Андрій 10 місяців вважався зниклим безвісти
Був улюбленим студентом Ганни Маляр. Згадаймо Андрія Соскіду, який боронив Маріуполь
14 листопада, 2023, 09:00
45-річна Ганна Маляр здивувала відвертими зізнаннями
Маляр про вплив війни на шлюб: «Зараз я не та Аня, з якою одружився мій чоловік»
5 березня, 09:46

Події в Україні

СБУ розкрила, скільки агентурних мереж викрила від початку 2024 року
СБУ розкрила, скільки агентурних мереж викрила від початку 2024 року
Маляр під час ефіру на телебаченні довела нардепку Совсун до сліз
Маляр під час ефіру на телебаченні довела нардепку Совсун до сліз
«Далеко не перша спроба». Очільник Херсонщини прокоментував замах на себе
«Далеко не перша спроба». Очільник Херсонщини прокоментував замах на себе
Міноборони повідомило, коли чекати на законопроєкт про демобілізацію
Міноборони повідомило, коли чекати на законопроєкт про демобілізацію
Окупанти розстріляли цивільну автівку на Чернігівщині: загинув чоловік
Окупанти розстріляли цивільну автівку на Чернігівщині: загинув чоловік
Два роки тому пішов на дно крейсер «Москва». Як це було (відео)
Два роки тому пішов на дно крейсер «Москва». Як це було (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
14K
Молдова виходить із Договору про звичайні збройні сили Європи
7715
Ексміністр оборони Резніков знайшов нову роботу
7323
Працевлаштування біженців у Німеччині: чому досі мало українців працюють
6707
Командувач ОК «Південь» Ковальчук оголосив про відставку і записав звернення до військових
5346
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Сьогодні, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Невеликі дощі на півночі, до 21° тепла: прогноз погоди на 13 квітня
Сьогодні, 04:49
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Вчора, 04:25

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua