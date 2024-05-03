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Росія має план захоплення двох українських міст

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія має план захоплення двох українських міст
Командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку, Луганську та Запорізьку області 
фото з відкритих джерел

Головною метою Росії є знищення України як нації

Окупанти мають план можливого захоплення Харкова і Сум. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в інтерв'ю The Times.

«Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні», – сказав він.

Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації. За словами військового, росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.

«Але оскільки ми не давали їм такої можливості з 2022 року, ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, – це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області», – заявив командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, у травні Росія використає «трирівневий» план дестабілізації України, який складається з військової, дезінформаційної та міжнародної частин.

Як повідомлялося, страх російського диктатора Володимира Путіна перед спробами Заходу «обмежити владу Росії» призвів до витрат приблизно 25% державного бюджету РФ на мілітаризацію.

До слова, змістовні переговори з Росією можуть розпочатися не раніше, ніж у другій половині 2025 року.

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Теги: війна окупанти росія Харків Суми

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