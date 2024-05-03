Росія має план захоплення двох українських міст

Головною метою Росії є знищення України як нації

Окупанти мають план можливого захоплення Харкова і Сум. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка в інтерв'ю The Times.

«Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні», – сказав він.

Павлюк заявив, що головною метою Росії залишається знищення України як нації. За словами військового, росіяни планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.

«Але оскільки ми не давали їм такої можливості з 2022 року, ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, – це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області», – заявив командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, у травні Росія використає «трирівневий» план дестабілізації України, який складається з військової, дезінформаційної та міжнародної частин.

Як повідомлялося, страх російського диктатора Володимира Путіна перед спробами Заходу «обмежити владу Росії» призвів до витрат приблизно 25% державного бюджету РФ на мілітаризацію.

До слова, змістовні переговори з Росією можуть розпочатися не раніше, ніж у другій половині 2025 року.