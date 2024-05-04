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У Харкові безпілотники влучили у цивільну інфраструктуру

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Харкові безпілотники влучили у цивільну інфраструктуру
Повітряна тривога в Харкові тривала більше години
фото ілюстративне

На місці одного із влучань – масштабна пожежа

Вночі, 4 травня, російська армія завдала удару по Харкову безпілотниками. Є постраждалі. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

«Два прильоти шахедів по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань – масштабна пожежа», – йдеться у повідомленні.

На даний момент відомо про трьох постраждалих, серед них дитина.

Нагадаємо, 4 травня о 00:56 у Харкові прогримів вибух, згодом пролунав повторний вибух. В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників зі сторони Білгородської області РФ.

До слова, російські війська обстріляли Харків у п'ятницю, 3 травня. Був «приліт» у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові лунали вибухи, потім місцева влада підтвердила, що окупанти обстріляли місто. На цю мить відомо про одну загиблу жінку пенсійного віку.

Триває 801 доба повномасштабного вторгнення в Україну. Протягом 2 травня ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нашими воїнами відбито 22 атаки на Бахмутському напрямку та 12 атак на Куп'янському.

Протягом минулої доби відбулося 134 бойових зіткнення. Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Теги: пожежа Ігор Терехов влада місто 2 травня місцева влада армія авіація окупанти вибух ворог

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