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Росіяни почали продавати свічки з запахом Путіна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Росіяни почали продавати свічки з запахом Путіна
Вартість однієї свічки – 546 рублів
фото з Wildberries

Той же виробник пропонує свічки з назвами «Росія: символіка Імперія РФ», «Аромат «Підтримай наших!”» з Z-символікою та «Аромат патріотизму»

На російському маркетплейсі Wildberries у продажу з'явилися ароматичні свічки із запахом Володимира Путіна під назвами «Аромат Путін Black Vanilla» та «Аромат Путін Dark Amber». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Виробник стверджує, що дерев'яний гніт імітує звук потріскування каміна. Вартість однієї свічки – 546 рублів. Вказана країна виробництва – Росія, час горіння – близько 25 хвилин.

«Ароматизована інтер'єрна свічка ручної роботи виготовляється з натурального воску. Приміщення наповнюється ароматом вже за 30-40 хвилин», – йдеться в описі.

Згідно з описом, свічка нібито допоможе розслабитись, зняти напругу, підняти настрій чи влаштувати романтичну обстановку для побачення.

Крім того, той же виробник пропонує свічки з назвами «Росія: символіка Імперія РФ», «Аромат «Підтримай наших!» з Z-символікою, «Аромат патріотизму» із зображенням російських солдатів на тлі зруйнованих українських міст, а також «Аромат естетики Росії» із запахом Magnifiёcly Duba.

Нагадаємо, раніше у Росії суд заборонив меми із Путіним, в яких його порівнюють з Гітлером.

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Теги: окупанти путін магазин росіяни

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