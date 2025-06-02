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Затримано агента Росії, який готував серію терактів у Києві (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Затримано агента Росії, який готував серію терактів у Києві (фото)
Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації
фото: Служба безпеки України/Facebook

Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого агресор завербував через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей»

Служба безпеки запобігла серії нових терактів у Києві. За результатами спецоперації у столиці затримано російського агента, який готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Служби безпеки України. 

Як встановило розслідування, на замовлення РФ фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

За матеріалами справи, підозрюваний мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти – дистанційно підірвати їх разом із військовими.

«Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого агресор завербував через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в обмін на обіцянку швидкого заробітку окупанти спочатку «протестували» агента на декількох підпалах, які він вчинив у столиці. Після цього фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП та завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації «потрібних» транспортних засобів.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації. На момент затримання терорист налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП, через які рашисти планували активувати вибухівку.

Ще один гаджет фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу.

Речові докази, вилучені СБУ у підозрюваного під час обшуку
Речові докази, вилучені СБУ у підозрюваного під час обшуку
фото: Служба безпеки України/Facebook

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази щодо російських замовників. 

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одному теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві. Завдяки діям СБУ на випередження затримано 17-річного агента ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК.

Теги: окупанти обмін гаджет розслідування слідство машини ФСБ СБУ теракт виготовлення

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