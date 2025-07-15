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Втрати ворога станом на 15 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 15 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 22987 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 15 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 липня втратила:

  • особового складу – близько 1035060 (+1130) осіб;
  • танків – 11019 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 22987 (+4) од;
  • артилерійських систем – 30294 (+51) од;
  • РСЗВ – 1438 (+0) од;
  • засоби ППО – 1194 (+0) од;
  • літаків – 421 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45635 (+124);
  • крилаті ракети – 3491 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55025 (+102) од;
  • спеціальна техніка – 3932 (+3).
Втрати окупантів станом на ранок 15 липня
Втрати окупантів станом на ранок 15 липня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1238-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

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Втрати ворога станом на 15 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
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