Що відбувається у Дарницькому районі Києва після атаки росіян. Фоторепортаж

Столиця України пережила чергову важку ніч. Російські окупанти завдала масованого комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі через російський обстріл загинули три людини. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який побував на місці.

Гелікоптер ДСНС працює на гасінні пожежі у Дарницькому районі Києва фото: glavcom.ua

Пожежа у Дарницькому районі Києва фото: glavcom.ua

Пожежники приборкують вогонь у Дарницькому районі столиці фото: glavcom.ua

Масштабна пожежа сталася у одній з промислових будівель району фото: glavcom.ua

Вирва від вибуху фото: glavcom.ua

У Дарницькому районі зафіксовано пошкодження нежитлових будівель а також пошкодження дитячого садочка.

Двоповерхова будівля садочка зазнала відчутних руйнувань

Будівля дитячого садочка, зручнована ударом росіян фото: glavcom.ua

Наслідки удару росіян у Києві 17 червня фото: glavcom.ua

На будівлі від удару посипалася облицювальна плитка фото: glavcom.ua

На окремих будинках помітно руйнування покрівлі й вилетіли вікна фото: glavcom.ua

Пожежна автівка на місці атаки російських окупантів фото: glavcom.ua

Купа цегли у будівельного сміття на місці споруди, яка постраждала від удару фото: glavcom.ua

Схвильовані кияни спостерігають за роботою рятувальних служб фото: glavcom.ua

Будинок неподалік від місця удару росіян фото: glavcom.ua

Внаслідок обстрілу у Дарницькому районі сталасясильна пожежа, до ліквідації якої було залучено два гелікоптери ДСНС

Гелікоптер над пожежею у Дарницькому районі Києва фото: glavcom.ua

Гелікоптер ДСНС працює на гасінні пожежі у Дарницькому районі Києва фото: glavcom.ua

Гелікоптер рятувальників скидає воду на палаючу будівлю фото: glavcom.ua

Стовп диму від пожежі фото: glavcom.ua

Подедні автівки під час гасіння пожежі у Дарницькому районі фото: glavcom.ua

Рятувальні служби на місці удару фото: glavcom.ua

У будівлях поряд з епіцентром вибуху повилітало скло з вікон фото: glavcom.ua

Пожежники гасять загоряння фото: glavcom.ua

Рятувальники на місці пожежі фото: glavcom.ua

Бригади енергетиків працюють над відновленням енергопостачання фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

На столичних Нивках зараз екстрені служби знаходять ось такі частини касетних боєприпасів, - мер Кличко



Чергове свідчення геноциду, який чинить росія проти українців.#RussiaIsANaziState pic.twitter.com/s64SE9kgPy — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

Путін спеціально масовано атакував Україну, щоб показати лідерів G7 слабкими, - міністр закордонних справ України Сибігаhttps://t.co/cLhv7cmdyO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2025

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.