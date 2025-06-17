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Що відбувається у Дарницькому районі Києва після атаки росіян. Фоторепортаж

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Що відбувається у Дарницькому районі Києва після атаки росіян. Фоторепортаж
Сильна пожежа у Дарницькому районі, спричинена атакою окупантів
фото: glavcom.ua

Столиця України пережила чергову важку ніч. Російські окупанти завдала масованого комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі через російський обстріл загинули три людини. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який побував на місці. 

Гелікоптер ДСНС працює на гасінні пожежі у Дарницькому районі Києва
Гелікоптер ДСНС працює на гасінні пожежі у Дарницькому районі Києва
фото: glavcom.ua
Пожежа у Дарницькому районі Києва
Пожежа у Дарницькому районі Києва
фото: glavcom.ua
Пожежники приборкують вогонь у Дарницькому районі столиці
Пожежники приборкують вогонь у Дарницькому районі столиці
фото: glavcom.ua
Що відбувається у Дарницькому районі Києва після атаки росіян. Фоторепортаж фото 1
фото: glavcom.ua
Масштабна пожежа сталася у одній з промислових будівель району
Масштабна пожежа сталася у одній з промислових будівель району
фото: glavcom.ua
Вирва від вибуху
Вирва від вибуху
фото: glavcom.ua

У Дарницькому районі зафіксовано пошкодження нежитлових будівель а також пошкодження дитячого садочка. 

Двоповерхова будівля садочка зазнала відчутних руйнувань
Двоповерхова будівля садочка зазнала відчутних руйнувань
Будівля дитячого садочка, зручнована ударом росіян
Будівля дитячого садочка, зручнована ударом росіян
фото: glavcom.ua
Наслідки удару росіян у Києві 17 червня
Наслідки удару росіян у Києві 17 червня
фото: glavcom.ua
На будівлі від удару посипалася облицювальна плитка
На будівлі від удару посипалася облицювальна плитка
фото: glavcom.ua
На окремих будинках помітно руйнування покрівлі й вилетіли вікна
На окремих будинках помітно руйнування покрівлі й вилетіли вікна
фото: glavcom.ua
Пожежна автівка на місці атаки російських окупантів
Пожежна автівка на місці атаки російських окупантів
фото: glavcom.ua
Купа цегли у будівельного сміття на місці споруди, яка постраждала від удару
Купа цегли у будівельного сміття на місці споруди, яка постраждала від удару
фото: glavcom.ua
Схвильовані кияни спостерігають за роботою рятувальних служб
Схвильовані кияни спостерігають за роботою рятувальних служб
фото: glavcom.ua
Будинок неподалік від місця удару росіян
Будинок неподалік від місця удару росіян
фото: glavcom.ua

Внаслідок обстрілу у Дарницькому районі сталасясильна пожежа, до ліквідації якої було залучено два гелікоптери ДСНС

Гелікоптер над пожежею у Дарницькому районі Києва
Гелікоптер над пожежею у Дарницькому районі Києва
фото: glavcom.ua
Гелікоптер ДСНС працює на гасінні пожежі у Дарницькому районі Києва
Гелікоптер ДСНС працює на гасінні пожежі у Дарницькому районі Києва
фото: glavcom.ua
Гелікоптер рятувальників скидає воду на палаючу будівлю
Гелікоптер рятувальників скидає воду на палаючу будівлю
фото: glavcom.ua
Стовп диму від пожежі
Стовп диму від пожежі
фото: glavcom.ua
Подедні автівки під час гасіння пожежі у Дарницькому районі
Подедні автівки під час гасіння пожежі у Дарницькому районі
фото: glavcom.ua
Рятувальні служби на місці удару
Рятувальні служби на місці удару
фото: glavcom.ua
У будівлях поряд з епіцентром вибуху повилітало скло з вікон
У будівлях поряд з епіцентром вибуху повилітало скло з вікон
фото: glavcom.ua
Пожежники гасять загоряння
Пожежники гасять загоряння
фото: glavcom.ua
Рятувальники на місці пожежі
Рятувальники на місці пожежі
фото: glavcom.ua
Бригади енергетиків працюють над відновленням енергопостачання
Бригади енергетиків працюють над відновленням енергопостачання
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч на 17 червня Росія майже безперервно атакувала Київ «шахедами» та ракетами. У столиці є постраждалі, пошкодження та пожежі.внаслідок масованої атаки ворога на столицю загинули 14 людей, ще 60 – отримали поранено. Відомо, що у Шевченківському районі Києва горить будинок після атаки окупантів. З відео та фото зрозуміло, що зруйновано під'їзд.

Крім того, через російський удар у Києві було пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту (колишній Національний авіаційний університет). Внаслідок удару є постраждалі, на щастя, загиблих немає. Під час іншої частини атаки всі мешканці перебували в укритті.

До слова, у Києві внаслідок чергової нічної атаки дронами, яку Росія здійснила в ніч на 17 червня, загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Інцидент стався в Солом’янському районі. Американець помер у будинку, розташованому навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим внаслідок удару.

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Теги: відео війна обстріл ракетна атака пожежа росія окупанти міністр університет Щастя Київ

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