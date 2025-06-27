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Директор ядерної політики НАТО оцінив спецоперацію «Павутина»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Директор ядерної політики НАТО оцінив спецоперацію «Павутина»
Служба безпеки України провела операцію «Павутина» 1 червня
фото: СБУ

Наслідки спецоперації «Павутина» значно засмутили Кремль

Кремль точно не зрадів спецоперації «Павутина», яку Україна провела 1 червня. Таку заяву в інтерв’ю «Радіо Свобода» зробив директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс, передає «Главком».

«Безумовно, було цікаво спостерігати за її результатами. Я не маю детальних даних про саму операцію, але вона дійсно мала вплив... Знаєте, якби я сидів у Кремлі, я б точно не зрадів, що кілька стратегічних бомбардувальників було знищено або пошкоджено», – зазначив він.

Крім того, Стокс додав, що в Альянсі стежать за російською доктриною і риторикою з питання «ядерки». Він вважає, що у Росії все ще найбільша кількість боєголовок серед усіх країн. 

За його словами, у НАТО мають спостерігати за розвитком подій у війні Росії проти України.

«Вони модернізували багато своїх можливостей. Я думаю, що ще належить з'ясувати, наскільки деякі з них є дієздатними. Вони, безумовно, мали певні проблеми з деякими випробуваннями нових можливостей. Ми бачили ефективність деяких з їхніх ракет проти України, і, можливо, вона виявилася не такою високою, як багато хто очікував», – додав він.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

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За даними в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

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Теги: авіація аеродром війна окупанти росія СБУ

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