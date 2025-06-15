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Окупанти пишуть полтавці погрози з телефону зниклого на фронті батька

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Окупанти пишуть полтавці погрози з телефону зниклого на фронті батька
Інна Голобородько продовжує шукати тата
фото: скріншот із відео

Торік Віталій Лебідь із побратимами пішов на бойове завдання, відтоді із ним немає зв’язку

Тато Інни Голобородько Віталій Лебідь зник безвісти на війні понад пів року тому. Увесь цей час вона отримує повідомлення з його телефону, які надсилають військові РФ. За словами жінки, вони погрожують їй та родині. Водночас, рідні не припиняють пошуків чоловіка. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжет «Суспільного».

Віталій Лебідь із Полтави у цивільному житті був слюсарем, любив риболовлю та цікавився мікологією. До лав ЗСУ долучився у лютому 2023-го. Він – військовослужбовець 44-ї окремої механізованої бригади. «Посада в нього – помічник гранатометника, але також, як і всі, виїжджав на бойові завдання. На Донецькому напрямку, на Лиманському, на Харківському і на Луганському. Взагалі йому дуже подобалось. У вільний від бойових завдань час він збирав гриби, також займався риболовлею», – розповіла донька воїна Інна Голобородько.

9 вересня 2024-го Віталій Лебідь із побратимами пішов на бойове завдання, відтоді із ним немає зв’язку. Офіційно військовослужбовця вважають зниклим безвісти із 30 вересня 2024 року. Того ж дня телефон Віталія Лебедя вийшов на зв’язок, також у соцмережах був статус «онлайн». Рідні почали дзвонити та писати військовому.

«Але повідомлення були прочитані, а відповіді ніякої не було. Потім протягом ще трьох днів він з'являвся в мережі. Ми також писали, телефонували, але марно, – сказала Інна Голобородько.

Віталій Лебідь зник безвісти
Віталій Лебідь зник безвісти
фото: suspilne.media

За її словами, через тиждень після цього їй почали писати повідомлення із татового акаунту. Спочатку полтавка подумала, що батько у полоні. Кілька разів намагалася телефонувати на його номер.

«Мені написали: «Якщо будеш телефонувати, ми його вб'ємо». Дуже багато інформації розповіли мені про мене, мого чоловіка, про мою сім'ю, якої ніде не було в соціальних мережах. Розповідали, що мій чоловік теж військовослужбовець, що вони його знайдуть, погрожували мені, йому, моїй сім'ї. Вони по відеозв'язку телефонували, було шеврони їхні видно (російські – ред.)», – пригадує жінка.

Інна Голобоодько показує переписку з окупантами
Інна Голобоодько показує переписку з окупантами
скріншот із відео

Крім того, сказала полтавка, її розпитували про політичні погляди та ставлення до війни в Україні. Підтверджень того, що тато полонений чи загинув, їй не надали і досі.

«До цього часу пишуть, але вже пишуть просто різні повідомлення на тему війни, політики. Нічого конкретного, ні фотографії, ні відео вони не надсилали. До мене приїздив командир, який був разом з татом тоді. Також розповідав, 90% , що він загинув», – ділиться донька військового.

Військові РФ пишуть із телефону батька

Нині Інна Голобородько разом із рідними продовжує шукати тата. Вона із маленькою донькою відвідує акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти.

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

Крім того, Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полонених прямо з лінії фронту. 

Також стало відомо, що росіяни відрубали полоненому українському військовому палець. 

Раніше розвідка назвала категорію військових, яких найважче повернути з російського полону.

«Те, що сьогодні повернулися більшість офіцерів – це дуже добрі новини, тому що це категорія, яку повертати складно. Разом з тим нікого не легко повертати з російської неволі. І цей обмін весь тиждень супроводжується інформаційними атаками, тиском на переговорну групу, дезінформацією, тиском на родичів наших полонених. Але тим не менше Україна тримається, переговорна група працює. Коронаційний штаб виконує доручення президента і повертає своїх додому», – додав представник розвідки.

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Теги: батько Україна військові телефон окупанти Полтава

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