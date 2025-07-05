Росія атакувала Старокостянтинів «Кинджалами»

У Повітряних силах повідомили, що удар ракети був спрямований на місто Старокостянтинів

Українські військові оголошували ракетну небезпеку по всій території країни через зліт ворожого МіГ-31К

Увечері 5 липня російські військові випустили по Україні дві ракети типу «Кинджал». Обидві цілі були направлені по Старокостянтинову Хмельницької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили.

Близько 17:30 українські військові оголосили ракетну небезпеку по всій території країни через зліт ворожого МіГ-31К.

Уже за кілька хвилин стало відомо, що ракета пішла курсом на Старокостянтинів. Ще за кілька хвилин окупанти випустили по місту другу ракету.

Минулого тижня російська терористична армія уже атакувала місто Старокостянтинів на Хмельниччині ракетами «Кинджал».

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.