Головна Країна Політика
search button user button menu button

РФ вночі атакувала Україну 550 ракетами та дронами: майже всі летіли на Київ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
РФ вночі атакувала Україну 550 ракетами та дронами: майже всі летіли на Київ
Наслідки нічної атаки на столицю
фото: Reuters

Сили ППО знешкодили 478 ворожих цілей

У ніч на 4 липня противник атакував Україну 550 засобами повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема РФ атакувала:

  • 539 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ (понад 330 із них – «шахеди»);
  • однією аеробалістичною ракетою Х-47 М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької обл.;
  • шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Брянської обл.;
  • чотирма крилатими ракетами Іскандер-К із Курської, Воронезької обл.

Основний напрямок удару – столиця України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника, 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені», – йдеться в повідомленні.

Зокрема:

  • 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 208 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • дві крилаті ракети «Іскандер-К».

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у вісьмох локаціях (дев'ять ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.

Нагадаємо, в результаті ворожого обстрілу Києва є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Відомо про такі наслідки ударів по столиці:

  • у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
  •  Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
  • у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
  • у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
  • у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок сьогоднішньої комбінованої нічної атаки ворога постраждали 19 мешканців столиці. Пʼятеро людей отримують допомогу амбулаторно, 14 – госпіталізували.

Читайте також:

Теги: дрон ракета окупанти Київ війна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві виникло багато пожеж через російські атаки
У Києві приліт БпЛА в житловий будинок у Файна Таун
Сьогодні, 03:01
У Києві багато постраждалої житлової забудови
Нічна масована атака на Київ 4 липня: 23 постраждалих, ліквідація наслідків триває (оновлено)
Сьогодні, 08:39
Київщина пережила масований удар РФ
Удар по Київщині: у ДСНС показали фото наслідків
Сьогодні, 05:39
Рятувальники приборкували пожежі у Київській області
Росія масовано атакувала Київ та область: головне за ніч
Сьогодні, 06:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже дев'ять годин
Повітряна тривога у Києві тривала майже дев'ять годин
Сьогодні, 04:55
Працівники «Укрзалізниці» ліквідовують наслідки атаки
Атака на Київ: пошкоджено залізницю, потяги прямують відхиленим маршрутом
Сьогодні, 06:35
Такий вигляд має багатоповерхівка в Києві після ворожої атаки
Київ: Кличко назвав кількість постраждалих після нічної атаки (оновлено)
Сьогодні, 08:23
РФ масовано атакувала Київ ракетами та дронами
Якість повітря у деяких районах Києва досягла небезпечного рівня
Сьогодні, 07:30
РФ масовано атакувала Київ ракетами та дронами
Атака на Київ: з’явились фото наслідків
Сьогодні, 07:42

Політика

Відразу після розмови з Трампом, Путін запустив сотні ракет та дронів на Київ – Сибіга
Відразу після розмови з Трампом, Путін запустив сотні ракет та дронів на Київ – Сибіга
РФ вночі атакувала Україну 550 ракетами та дронами: майже всі летіли на Київ
РФ вночі атакувала Україну 550 ракетами та дронами: майже всі летіли на Київ
Королі Telegram. Названо народних депутатів, що мають найпопулярніші канали у російському месенджері
Королі Telegram. Названо народних депутатів, що мають найпопулярніші канали у російському месенджері
Королі ТікТок. Названо 10 народних депутатів, які підкорили китайську соцмережу
Королі ТікТок. Названо 10 народних депутатів, які підкорили китайську соцмережу
Україна викликала посла Угорщини через недружні заяви
Україна викликала посла Угорщини через недружні заяви
Нардепи, які утверджують… російську мову. Названо політиків, що нехтують українською в соцмережах
Нардепи, які утверджують… російську мову. Названо політиків, що нехтують українською в соцмережах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
63K
Путін послав Трампа. Що далі?
63K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
14K
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»
7159
Нардепи, які утверджують… російську мову. Названо політиків, що нехтують українською в соцмережах

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua