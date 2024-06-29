Втрати ворога станом на 29 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 29 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 29 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 29 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 541 560 (+1070) осіб;
- танків ‒ 8 073 (+7) од;
- бойових броньованих машин ‒ 15 505 (+25) од;
- артилерійських систем – 14 480 (+57) од;
- РСЗВ – 1109 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 871 (+0) од;
- літаків – 360 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 538 (+29);
- крилаті ракети ‒ 2 331 (+2);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 568 (+54) од;
спеціальна техніка ‒ 2436 (+5).
Активність флоту окупантів станом на 29 червня:
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
- В Азовському морі три ворожих кораблів, носії крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ть суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 29 червня 2024 року противник атакував 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.
В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 «шахедів» збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.
Нині триває 857-й день повномасштабної війни в Україні.
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