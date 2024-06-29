Втрати ворога станом на 29 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 857-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 29 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 29 червня втратила:

особового складу ‒ близько 541 560 (+1070) осіб;

танків ‒ 8 073 (+7) од;

бойових броньованих машин ‒ 15 505 (+25) од;

артилерійських систем – 14 480 (+57) од;

РСЗВ – 1109 (+0) од;

засоби ППО ‒ 871 (+0) од;

літаків – 360 (+0) од;

гелікоптерів – 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 538 (+29);

крилаті ракети ‒ 2 331 (+2);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 568 (+54) од;

спеціальна техніка ‒ 2436 (+5).

Активність флоту окупантів станом на 29 червня:

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.

В Азовському морі три ворожих кораблів, носії крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.

В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – дев'ть суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухались з протоки Босфор.

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 29 червня 2024 року противник атакував 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 «шахедів» збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Нині триває 857-й день повномасштабної війни в Україні.