Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 29 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 29 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 857-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 29 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 29 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 541 560 (+1070) осіб;
  • танків ‒ 8 073 (+7) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 15 505 (+25) од;
  • артилерійських систем – 14 480 (+57) од;
  • РСЗВ – 1109 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 871 (+0) од;
  • літаків – 360 (+0) од;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 538 (+29);
  • крилаті ракети ‒ 2 331 (+2);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 568 (+54) од;
    спеціальна техніка ‒ 2436 (+5).
Втрати ворога станом на 29 червня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 29 червня:

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
  • В Азовському морі три ворожих кораблів, носії крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ть суден, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них три рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 29 червня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 29 червня 2024 року противник атакував 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

В результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України усі 10 «шахедів» збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

Втрати ворога станом на 29 червня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 3

Нині триває 857-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2024 року
Теги: втрати корабель Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти продовжують нести великі втрати у техніці та живій силі
Коли у росіян закінчиться бронетехніка. Обережний прогноз
2 червня, 14:53
Спецпідрозділ ГУР зміг завдати руйнівного вогневого ураження після прориву лінії оборонних загороджень окупантів у чорноморській акваторії
Розвідка знищила рейдовий буксир «Сатурн» поблизу Криму (відео)
6 червня, 11:21
За даними Генштабу, станом на  4 червня, загальна кількість бойових зіткнень з початку поточної доби зросла до 64
Генштаб: окупанти активізувалися та застосовують авіацію на Куп’янському напрямку
4 червня, 19:05
Окупанти визнали уповільнення наступу на Харківщині: аналіз ISW
Окупанти визнали уповільнення наступу на Харківщині: аналіз ISW
5 червня, 05:07
У червні РФ знищила дві нафтобази однієї з найбільших мереж АЗС
Власник однієї з найбільших мереж АЗС визнав втрату двох нафтобаз
19 червня, 22:21
Відбулося 122 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 20 червня 2024 року
20 червня, 00:05
Відбулося 116 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2024 року
24 червня, 00:05
Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ
Ворог застосував авіацію: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
26 червня, 17:46
Росстат назвав офіційні дані щодо втрат російських солдат на війні
Втрати росіян за 2023 рік вдвічі перевищили показники за 2022-й – статистика Росстату
27 червня, 22:39

Суспільство

Втрати ворога станом на 29 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Привітання зі святом Петра і Павла: листівки, вірші та проза
Привітання зі святом Петра і Павла: листівки, вірші та проза
Повернення додому: Лубінець показав фото звільнених з полону цивільних українців
Повернення додому: Лубінець показав фото звільнених з полону цивільних українців
На окупованих територіях РФ розбудовує «юнармію», залучаючи українських дітей
На окупованих територіях РФ розбудовує «юнармію», залучаючи українських дітей
29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
На Сумщині чоловік, який захищав село від росіян, опинився під слідством. Омбудсман відреагував
На Сумщині чоловік, який захищав село від росіян, опинився під слідством. Омбудсман відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Оновлений рейтинг армій світу Global Firepower: що змінилося у 2024 році
53K
Байден проти Трампа: американці назвали переможця дебатів
39K
Вбивство російського пілота в Іспанії: стали відомі нові деталі
18K
ЗСУ розгромили елітну повітряно-десантну бригаду окупантів у Вовчанську – Forbes
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Постачання винищувачів F-16 для України: начальник генштабу Бельгії назвав умову

Новини

Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Вчора, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Вчора, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Вчора, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Вчора, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Вчора, 08:50
Німеччина у 2025 році продовжить тренування українських військових: деталі
Вчора, 07:49

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua