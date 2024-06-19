Власник однієї з найбільших мереж АЗС визнав втрату двох нафтобаз

У червні РФ знищила дві нафтобази однієї з найбільших мереж АЗС

Компанія ухвалила рішення не накопичувати пальне на базах, а працювати з коліс

Група компаній ОККО у червні 2024 року внаслідок російських атак втратила дві нафтобази. Про це розповів власник мережі АЗС Віталій Антонов.

За його словами, втрати за попередніми підрахунками становлять $8,5 млн, адже повністю зруйновано резервуари з пальним та інфраструктуру об’єктів.

Компанія ухвалила рішення не накопичувати пальне на базах, а працювати з коліс.

«Власний автопарк дозволяє нам робити це так, щоб ви не відчули перебоїв з постачанням пального. Дивимося і у бік оренди терміналів в інших країнах», – розповів Антонов.

Він додав, що загальні втрати компанії протягом 2022-2024 років становлять вже $70 млн.

Нагадаємо, мережа будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» розпочала будівництво першої автозаправної станції у Київській області. На АЗС продаватиметься дизпальне пальне та бензин марки А-95+ та А-95. Для зберігання пального буде збудовано два підземні резервуари об’ємом по 100 куб. м. Річний об’єм нафтопродуктів сягатиме до 10 500 куб. м.

До слова, у травні 2024 році Верховна Рада зареєструвала проєкт закону №11256, який передбачає збільшення податків на підакцизну продукцію в Україні. Він передбачає, зокрема, за п’ять кроків збільшити акцизний податок на пальне до 2028 року. Якщо цей закон буде прийнято, Україну чекатиме стрімке зростання вартості пального.

Як повідомлялося, 4 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку на пальне.