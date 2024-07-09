Втрати ворога станом на 9 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 9 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 9 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 9 липня втратила:
- особового складу – 553410 (+1220) осіб,
- танків ‒ 8178 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,
- артилерійських систем – 15015 (+49) од,
- РСЗВ / MLRS – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 880 (+0) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11922 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2389 (+36),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2516 (+13)
Дані уточнюються .
Активність флоту окупантів станом на 9 липня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)
Втрати авіаційних систем ворога
Упродовж дня 8 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників, з яких три «ZALA» та по одному «Supercam» і «Орлан-10».
Нині триває 867-й день повномасштабної війни в Україні.
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