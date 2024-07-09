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Втрати ворога станом на 9 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 9 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 49 артилерійських систем окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 9 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 9 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 9 липня втратила:

  • особового складу – 553410 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8178 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,
  • артилерійських систем – 15015 (+49) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 880 (+0) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11922 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2389 (+36),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2516 (+13)
Втрати ворога станом на 9 липня 2024
Втрати ворога станом на 9 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються . 

Активність флоту окупантів станом на 9 липня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)

Активність флоту окупантів станом на 9 липня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 9 липня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Упродовж дня 8 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників, з яких три «ZALA» та по одному «Supercam» і «Орлан-10».

Втрати авіаційних систем ворога за 8 липня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога за 8 липня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 867-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2024 року
Теги: росія війна Генштаб корабель Україна втрати

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