Втрати ворога станом на 9 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 9 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 9 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 9 липня втратила:

особового складу – 553410 (+1220) осіб,

танків ‒ 8178 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,

артилерійських систем – 15015 (+49) од,

РСЗВ / MLRS – 1115 (+0) од,

засоби ППО ‒ 880 (+0) од,

літаків – 361 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11922 (+29),

крилаті ракети ‒ 2389 (+36),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,

спеціальна техніка ‒ 2516 (+13)

Втрати ворога станом на 9 липня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються .

Активність флоту окупантів станом на 9 липня:

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)

Активність флоту окупантів станом на 9 липня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Упродовж дня 8 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників, з яких три «ZALA» та по одному «Supercam» і «Орлан-10».

Втрати авіаційних систем ворога за 8 липня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 867-й день повномасштабної війни в Україні.