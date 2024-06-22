Втрати ворога станом на 22 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 850-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 22 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 червня втратила:

особового складу ‒ близько 533090 (+1110) осіб;

танків ‒ 8009 (+8) од.;

бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11) од.;

артилерійських систем – 14188 (+28) од.;

РСЗВ – 1106 (+0) од.;

засоби ППО ‒ 861 (+0) од.;

літаків – 359 (+0) од.;

гелікоптерів – 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15);

крилаті ракети ‒ 2302 (+4);

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19204 (+23) од.;

спеціальна техніка ‒ 2369 (+2).

Втрати ворога станом на 22 червня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 червня:

У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», без ракет.

В Азовському морі дев'ять ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 24 ракет.

У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – дев'ять суден, з яких п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них три рухались із протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 22 червня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БПЛА:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл.– рф.);

дві крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

чотири крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ, Балаклава – Крим).

У результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555;

чотири крилаті ракети «Калібр»;

одну крилату ракету «Іскандер-К»;

13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Втрати авіаційних систем ворога 22 червня 2024 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 837-й день повномасштабної війни в Україні.