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Втрати ворога станом на 22 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 22 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 850-й день повномасштабної війни в Україні
фото: vechirniy.kyiv.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 22 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 533090 (+1110) осіб;
  • танків ‒ 8009 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 14188 (+28) од.;
  • РСЗВ – 1106 (+0) од.;
  • засоби ППО ‒ 861 (+0) од.;
  • літаків – 359 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15);
  • крилаті ракети ‒ 2302 (+4);
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;
  • підводні човни – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19204 (+23) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2369 (+2).
Втрати ворога станом на 22 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 22 червня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 червня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», без ракет.
  • В Азовському морі дев'ять ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 24 ракет.
  • У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з яких п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них три рухались із протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 22 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 22 червня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БПЛА:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл.– рф.);
  • дві крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
  • чотири крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
  • 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ, Балаклава – Крим).

У результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:

  • сім крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • чотири крилаті ракети «Калібр»;
  • одну крилату ракету «Іскандер-К»;
  • 13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
Втрати авіаційних систем ворога 22 червня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 22 червня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 837-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2024 року
Теги: втрати війна фронт Генштаб ворог

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