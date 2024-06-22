Втрати ворога станом на 22 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1110 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 22 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 22 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 22 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 533090 (+1110) осіб;
- танків ‒ 8009 (+8) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11) од.;
- артилерійських систем – 14188 (+28) од.;
- РСЗВ – 1106 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 861 (+0) од.;
- літаків – 359 (+0) од.;
- гелікоптерів – 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15);
- крилаті ракети ‒ 2302 (+4);
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19204 (+23) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2369 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 22 червня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», без ракет.
- В Азовському морі дев'ять ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 24 ракет.
- У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з яких п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них три рухались із протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.
Усього ворог застосував 16 ракет різних типів та 13 ударних БПЛА:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл.– рф.);
- дві крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);
- чотири крилаті ракети «Калібр» (із акваторії Чорного моря);
- 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 (район пусків – Приморсько-Ахтарськ – РФ, Балаклава – Крим).
У результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей:
- сім крилатих ракет Х-101/Х-555;
- чотири крилаті ракети «Калібр»;
- одну крилату ракету «Іскандер-К»;
- 13 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.
Нині триває 837-й день повномасштабної війни в Україні.
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