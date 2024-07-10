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Втрати ворога станом на 10 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 10 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 51 БПЛА оперативно-тактичного рівня окупантів
фото: Володимир Зеленський, Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 10 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 10 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 10 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 554 510 (+1100) осіб;
  • танків ‒ 8180 (+2) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 15 715 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем – 15 051 (+36) одиниця;
  • РСЗВ – 1115 (+0) одиниць;
  • засоби ППО ‒ 883 (+3) одиниці;
  • літаків – 361 (+0) одиниця;
  • гелікоптерів – 326 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 973 (+51) одиниці;
  • крилаті ракети ‒ 2389 (+0) одиниць;
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) одиниць;
  • підводні човни – 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 269 (+57) одиниць;
  • спеціальна техніка ‒ 2531 (+15) одиниця.
Втрати ворога станом на 10 липня 2024
Втрати ворога станом на 10 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 10 липня:

  • У Чорному морі ворожих кораблів немає.
  • В Азовському морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 10 липня:
Активність флоту окупантів станом на 10 липня:
інфографіка: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (Solas), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 10 липня 2024 року противник атакував однією балістичною ракетою «Іскандер-М» і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської обл. – РФ.

В результаті бойової роботи збито 14 «шахедів» у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей.

Втрати авіаційних систем ворога за 10 липня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога за 10 липня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 868-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2024 року
Теги: росія війна Генштаб россия втрати

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