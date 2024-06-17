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Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року
На Харківському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Вовчанська
фото: Генштаб

За минулу добу відбулося 104 бойових зіткнення

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням трьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 53 КАБів, залучили 428 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив майже 2500 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Протягом доби відбулося 104 бойових зіткнення. Ситуація залишається напруженою, проте контрольованою. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Впродовж доби Сили оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу противника. 

На Харківському напрямку

Окупанти п’ять разів атакували в районі Вовчанська. Три штурмові дії агресора відбито нашими захисниками. На даний час два боєзіткнення ще продовжуються. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 122 окупанти загиблими та пораненими, уражено 31 укриття особового складу ворога та склад боєприпасів.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та Берестове. Дві атаки ворога успішно відбито, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники за підтримки авіації 10 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки та Невського. Чотири атаки українськими захисниками відбито. Ситуація напружена. Тривають бої поблизу Дружелюбівки та Невського.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Обстановка суттєвих змін не зазнала. Дев’ять штурмових дій в районі Верхньокам’янського та Роздолівки відбито підрозділами Сил оборони.
Тричі агресор безуспішно атакував українських захисників поблизу Іванівського та Андріївки на Краматорському напрямку. Втрат позицій та територій не допущено.

На Покровському напрямку

Ворог значно наростив зусилля. Кількість боєзіткненнь зросла до 40, що є найбільшим показником від початку червня. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) російські загарбники намагалися вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої та Уманського.

32 ворожі атаки нашими воїнами відбито. Вісім бойових зіткнень ще продовжуються. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників на зазначеному напрямку. Попередні втрати агресора склали понад 190 окупантів вбитими та пораненими. Уражено п’ять ворожих бліндажів.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ситуація суттєвих змін не зазнала. Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень. Чотири атаки в районах Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки успішно відбито українськими воїнами. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де тривають бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Впродовж дня окупанти за підтримки авіації здійснили 11 спроб потіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій поблизу Водяного, Урожайного та Старомайорського. Десять атак завершилися невдачею для російських загарбників, триває бій в районі Водяного. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках

Сім штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 845-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: війна Україна росія росіяни Генштаб Харківщина Луганщина Запоріжжя Донеччина Запорізька область Херсонщина ЗСУ окупанти окупація

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Карта бойових дій в Україні станом на 17 червня 2024 року
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