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Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10955 танків
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 21 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 червня втратила:

  • особового складу – близько 1010390 (+1060) осіб; 
  • танків – 10955 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22865 (+5) од;
  • артилерійських систем – 29393 (+19) од;
  • РСЗВ / MLRS – 1421 (+0) од;
  • засоби ППО – 1188 (+0) од;
  • літаків – 416 (+0) од;
  • гелікоптерів – 337 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41422 (+123);
  • крилаті ракети – 3369 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52617 (+116) од;
  • спеціальна техніка – 3920 (+0).
Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 21 червня

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 2 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі 2 ворожі кораблі.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 2 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1214-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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