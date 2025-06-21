Втрати ворога станом на 21 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 21 червня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 21 червня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 21 червня втратила:
- особового складу – близько 1010390 (+1060) осіб;
- танків – 10955 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 22865 (+5) од;
- артилерійських систем – 29393 (+19) од;
- РСЗВ / MLRS – 1421 (+0) од;
- засоби ППО – 1188 (+0) од;
- літаків – 416 (+0) од;
- гелікоптерів – 337 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41422 (+123);
- крилаті ракети – 3369 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52617 (+116) од;
- спеціальна техніка – 3920 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 21 червня
- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 2 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 2 ворожі кораблі.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 4 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1214-й день повномасштабної війни в Україні.
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