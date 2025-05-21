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Втрати ворога станом на 21 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 21 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ втратила в України 10835 танків
фото: RFE

Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 21 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 травня втратила:

  • особового складу – близько 976780 (+980) осіб;
  • танків – 10835 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 22569 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28090 (+23) од;
  • РСЗВ – 1388 (+0) од;
  • засоби ППО  – 1167 (+0) од;
  • літаків – 372 (+0) од;
  • гелікоптерів – 336 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36692 (+71);
  • крилаті ракети – 3197 (+0);
  • кораблі /катери – 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 49169 (+76) од;
  • спеціальна техніка – 3895 (+1).
Втрати ворога станом на ранок 21 травня
Втрати ворога станом на ранок 21 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 травня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, із них чотири рухались із протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 21 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 21 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1183-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: війна втрати ЗСУ окупанти Азовське море росія Чорне море Україна

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