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Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року
Від початку доби відбулося 126 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник активізувався на Оріхівському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетні (14 ракет), 54 авіаційні удари (69 КАБ) та 531 удар дронами-камікадзе, здійснили 3 179 обстрілів по позиціях наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 126 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їх бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Противник активізувався на Оріхівському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого. Успіху не мали.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував позиції 11 разів. На цей час продовжуються сім боєзіткнень у районах Глушківки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку

За день російські війська сім разів штурмували позиції українських захисників. В районах населених пунктів, Невське і Макіївка п’ять атак відбито, дві тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Наші війська відбили вісім спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Окупанти успіху не мали. Зазнали втрат і відійшли.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Завершились невдачею 11 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Калинівки, Новомаркового та Ступочок. Бій неподалік Кліщіївки триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні п’ять разів штурмували у районах Залізного, Північного та Нью-Йорка. Продовжуються бойові дії у трьох локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Впродовж дня, загалом, здійснив 47 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 87 та поранили 127 окупантів. Знищено два броньованих автомобіля «Тигр», два бронетранспортера та два баражуючих боєприпаса «Ланцет». Також знешкоджено три артсистеми загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Терористи безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Поразкою ворога завершились чотири бої біля Старомайорського та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку

За день ворог здійснив п’ять атак неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Успіху не мали вісім штурмових дій ворога на лівобережжі Дніпра, на напрямку Козачі Лагері – Кринки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 878-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
Теги: окупанти війна Генштаб фронт ворог

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року
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