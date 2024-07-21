Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року

Від початку доби відбулося 126 бойових зіткнень з російськими загарбниками

Противник активізувався на Оріхівському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетні (14 ракет), 54 авіаційні удари (69 КАБ) та 531 удар дронами-камікадзе, здійснили 3 179 обстрілів по позиціях наших військ.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 126 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їх бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Противник активізувався на Оріхівському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого. Успіху не мали.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував позиції 11 разів. На цей час продовжуються сім боєзіткнень у районах Глушківки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку

За день російські війська сім разів штурмували позиції українських захисників. В районах населених пунктів, Невське і Макіївка п’ять атак відбито, дві тривають.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Наші війська відбили вісім спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Окупанти успіху не мали. Зазнали втрат і відійшли.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Завершились невдачею 11 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Калинівки, Новомаркового та Ступочок. Бій неподалік Кліщіївки триває.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні п’ять разів штурмували у районах Залізного, Північного та Нью-Йорка. Продовжуються бойові дії у трьох локаціях.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Впродовж дня, загалом, здійснив 47 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 87 та поранили 127 окупантів. Знищено два броньованих автомобіля «Тигр», два бронетранспортера та два баражуючих боєприпаса «Ланцет». Також знешкоджено три артсистеми загарбників.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Терористи безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Поразкою ворога завершились чотири бої біля Старомайорського та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку

За день ворог здійснив п’ять атак неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Успіху не мали вісім штурмових дій ворога на лівобережжі Дніпра, на напрямку Козачі Лагері – Кринки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 878-й день повномасштабної війни в Україні.