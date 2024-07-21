Карта бойових дій в Україні станом на 21 липня 2024 року
Противник активізувався на Оріхівському напрямку
За добу російські загарбники завдали по території України два ракетні (14 ракет), 54 авіаційні удари (69 КАБ) та 531 удар дронами-камікадзе, здійснили 3 179 обстрілів по позиціях наших військ.
Новини війни в Україні
Від початку доби відбулося 126 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їх бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найбільшу активність російські загарбники проявили на Покровському напрямку. Противник активізувався на Оріхівському напрямку.
На Харківському напрямку
Російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого. Успіху не мали.
На Куп’янському напрямку
Ворог атакував позиції 11 разів. На цей час продовжуються сім боєзіткнень у районах Глушківки, Стельмахівки та Піщаного.
На Лиманському напрямку
За день російські війська сім разів штурмували позиції українських захисників. В районах населених пунктів, Невське і Макіївка п’ять атак відбито, дві тривають.
На Сіверському напрямку
Наші війська відбили вісім спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Окупанти успіху не мали. Зазнали втрат і відійшли.
На Краматорському напрямку
Завершились невдачею 11 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Калинівки, Новомаркового та Ступочок. Бій неподалік Кліщіївки триває.
На Торецькому напрямку
Окупанти за сьогодні п’ять разів штурмували у районах Залізного, Північного та Нью-Йорка. Продовжуються бойові дії у трьох локаціях.
На Покровському напрямку
Впродовж дня, загалом, здійснив 47 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 87 та поранили 127 окупантів. Знищено два броньованих автомобіля «Тигр», два бронетранспортера та два баражуючих боєприпаса «Ланцет». Також знешкоджено три артсистеми загарбників.
На Курахівському напрямку
На цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Терористи безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.
На Времівському напрямку
Поразкою ворога завершились чотири бої біля Старомайорського та Костянтинівки.
На Оріхівському напрямку
За день ворог здійснив п’ять атак неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка.
На Придніпровському напрямку
Успіху не мали вісім штурмових дій ворога на лівобережжі Дніпра, на напрямку Козачі Лагері – Кринки.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Нагадаємо, триває 878-й день повномасштабної війни в Україні.
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