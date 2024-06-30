Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українців

Держави-учасниці ОБСЄ визначили деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення міцного миру

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) схвалила резолюцію, у якій визнала дії РФ геноцидом українського народу. Про це повідомив народний депутат Верховної ради, голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО, член парламентської делегації Павло Фролов у Telegram.

За словами нардепа, відповідна резолюція була ухвалена в день відкриття літньої сесії в Бухаресті. Вона містить засудження з боку Парламентської асамблеї ОБСЄ 10-річної військової агресії Росії проти України.

Зокрема, в документі визнано дії військово-політичного керівництва РФ та російських збройних сил у ході повномасштабного вторгнення в Україну геноцидом українського народу.

«Документ також визначає деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення міцного миру», –додав Фролов.

Крім того, резолюція закликає 53 держави-учасниці ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх захоплених російськими загарбниками територій України шляхом підтримки Формули миру та Кримської платформи.

Крім того, у резолюції міститься заклик до створення Спеціального трибуналу з метою притягнення до відповідальності російську сторону за злочини, скоєні в ході агресивної війни проти України.

Також закликається провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, зґвалтувань, скоєних російською армією в Україні.

Член делегації зауважив, що сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ триватиме до 3 липня.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію «Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру». Зокрема, документ затверджує, що стирання української культурної ідентичності інструментом війни Росії проти України та елементом політики геноциду.