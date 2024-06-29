Росіяни атакували Вільнянськ Запорізького району: серед загиблих діти (оновлено)
Внаслідок атаки пошкоджено магазин та житлові будинки
Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. В результаті чого загинули люди. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
«Попередньо, вбили шість мирних людей, поранили вісім мешканців», – йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки.
Оновлення станом на 19:30
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки по Вільнянську загинуло сім людей. Двоє загиблих – діти. Кількість поранених зросла до 10 людей.
‼️Черговий російський теракт проти цивільного населення.
Ворог вбив 7 людей у Вільнянську Запорізької області. Двоє загиблих - діти.
Кількість поранених зросла до 10 людей.
росія - країна-терорист. Ніколи не пробачимо. Маємо зупинити. pic.twitter.com/ZQelchLwa0
Нагадаємо, що росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі. Іван Федоров зауважив, що є пошкодження, але люди не постраждали.
До слова, що 29 червня окупанти вдарили по м. Дергачі Харківського району. В результаті пошкодження отримали двоє людей. Ворожі удари прийшлися по приватних і багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству.
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