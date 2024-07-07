ЗСУ знищили російську радіолокаційну станцію «Каста-2Е2»

Дальність огляду цієї радіолокаційної станції сягає 150 кілометрів

Збройні сили України знищили російську радіолокаційну станцію «Каста-2Е2» на Херсонщині. Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

Повідомлялося, що «Каста-2Е2» напередодні повномасштабного вторгнення зʼявилася на озброєнні у РФ.

«Каста-2Е2» (39Н6) – це російська рухома трьохкоординатна станція радіолокації дециметрового діапазону кругового огляду чергового режиму. РЛС призначена для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема, на гранично малих висотах, видачі їх координат та параметрів руху на системи управління протиповітряних засобів. Інструментальна дальність огляду цієї радіолокаційної станції сягає 150 кілометрів.

Нагадаємо, що 6 липня бійці ГУР у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.