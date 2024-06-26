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Митрополит Євстратій (Зоря) Митрополит Православної церкви України

КДБ працевлаштувало його в Києві. Що відомо про митрополита, якого Україна видала Москві

glavcom.ua
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«Іонафан – обличчя Московської церкви в Україні»

Його карʼєра наприкінці 1980-х різко пішла вгору...

Більшість з тих, хто читає про Іонафана Єлецьких, якого вивезли в Москву, мабуть ледь не вперше почули про нього.

Але це персонаж з довгою біографією (зважаючи також і на прожиті ним 75 років). І він – один з наріжних каменів системи Моспатріархату в Україні, співтворець того, чим ця структура є і досі. Так би мовити – лице.

Етнічний росіянин радянського зразка – це теж важливо, бо внутрішньо його ані історія, ані культура, ані виховання не єднають з Україною.

В часи, коли Гундяєв був ректором Академії РПЦ у Ленінграді (у 1970-х роках) Єлецьких був ним там прилаштований викладачем співу – адже справді мав голос та музичний талант.

Однак відразу після звільнення Гундяєва з ректорства – був вигнаний з Академії новим ректором. За аморальне життя. Яке за ним тягнеться і дотепер. Чого він навіть і не приховує.

КГБ (і Гундяєв, очевидно) прилаштували його в Києві, при чому тут його карʼєра наприкінці 1980-х різко пішла вгору. Він став керуючим справами (тобто канцлером) Екзархату, а потім – був за протекцією КГБ (як він необережно сам дав зрозуміти в інтервʼю церковній газеті МП) – став намісником Лаври при її відкритті 1988 року. Бо ГБ не дозволила призначити на цю посаду отця Якова Панчука, колишнього намісника Почаївської лаври, який мав очолити відродження святині.

У березні 1991 р. вже на той час вікарного єпископа і намісника Іонафана Синод УПЦ позбавив посад і заборонив у служінні. Причина – розкрадання майна Лаври у фантастичних розмірах. Він тягнув з Лаври все, що лиш міг, аж до килимів і посуду.

Іонафан Єлецьких на лаві підсудних
Іонафан Єлецьких на лаві підсудних

Ви будете здивовані, але з горя цей борець за «канонічність» пішов – до УАПЦ! Так, Іонафан формально був трохи автокефальним. Адже був прийнятий офіційно до УАПЦ як вікарний єпископ і «голова Господарського управління» (я на власні очі бачив оригінал його прохання про прийняття в УАПЦ і рішення по цьому проханню Синоду УАПЦ від літа 1991 р.)

За порадою Гундяєва і КГБ Іонафан написав скарги на Предстоятеля УПЦ митрополита Філарета, які були покладені в мотивацію подальшого його «осудження» в МП. Але вже у вересні 1991 р. письмово перед архієреями УПЦ визнав все написане ним наклепом і брехнею, та визнав вирок, винесений йому Архієрейським Собором УПЦ – позбавлення сану.

Тобто насправді Іонафан – колишній архієрей, осуджений ще в МП!

Однак коли РПЦ пішла війною на митрополита Філарета за те, що він виступив за автокефалію – Іонафана не тільки тихенько «реабілітували», але і призначили у новій генерації УПЦ «керуючим справами» і єпископом в Суми. Бо куди ж без такого цінного кадра!

Отже, саме Іонафан, як давній друг і поплічник Гундяєва ще понад три десятиліття тому стояв біля витоків розділення України і українського православʼя.

Із Сум Іонафан був з ганьбою вигнаний духовенством УПЦ МП за (ви будете здивовані!) систематичне розкрадання єпархії. Кажуть, що його улюбленою справою було їздити по парафіях і забирати старовинні церковні речі (ікони, плащаниці), які потім опинялися у європейських антикварів.

Духовенство МП зачинило собор в Сумах і заявило, що не пускатиме туди цього злодія, бо навіть їм терепець урвався. Тож Іонафана – відправили в Херсон.

Ви будете здивовані (насправді ні) – але у Херсоні історія повторилася. Там теж він допрацювався так, що місцеве духовенство влаштувало бунт і домоглося, щоби цього діяча від них забрали.

Тому для Іонафана створили окрему єпархію на Вінниччині, у Тульчині, з умовою, що як він не заспокоїться, то вона буде останньою. Може це подіяло, а може те, що провінційне духовенство з райцентру було не таке сміливе, як обласне в Сумах та Херсоні, але Іонафан відтоді й донедавна сидів у Тульчині.

Слід нагадати також маленьку красномовну деталь: перший орден, який Гундяєв вручив у якості новообраного патріарха РПЦ (ще навіть до формальної інтронізації в лютому 2009 р.) – був орден Іонафану, з нагоди його ювілейної дати.

Тож Іонафан і Гундяєв – це одного біополя ягоди, Інь і Янь москвославія, давні соработнікі – підопічні КГБ. І те, що Єлецьких повернувся до свого господаря – цілком логічна подія, як і те умиління, яке Гундяєв демонструє під камери, обціловуючи свого вірного прислужника.

Іонафан – це і є обличчя МПвУ. До часу приховане маскою, але під нею – потворне, як у прокаженого.

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Теги: релігія війна пропаганда Московська церква в Україні

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