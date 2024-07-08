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Ракетний удар по Києву. ДТЕК зробив заяву

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Ракетний удар по Києву. ДТЕК зробив заяву
Зруйновано та пошкоджено три трансформаторні підстанції у Києві після російських ударів
фото: dtek.com.ua

ДТЕК: росіяни атакою пошкодили три трансформаторні підстанції Києва

Три енергооб'єкти столиці зазнали суттєвих пошкоджень у результаті ранкової ракетної атаки ворога. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК Ріната Ахметова. 

«Через ракетну атаку на Київ було пошкоджено електромережі та повністю зруйновано або пошкоджено 3 трансформаторних підстанції у Шевченківському і Голосіївському районі столиці», – йдеться у ньому.

Зазначається, що енергетики приступили до огляду обладнання та відновлення електропостачання одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація.

Більшість будинків буде заживлена за резервними схемами електропостачання найближчим часом. До кінця дня компанія відновить нормальну роботу електромереж і поверне світло всім клієнтам.

Нагадаємо, зранку 8 липня окупанти масовано атакували Київ ракетами різного типу.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, постраждало п’ять обʼєктів «Охматдиту» і один дитячий центр кардіохірургії.

До слова, Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею.

Раніше стало відомо, що у Кривому Розі ракета влучила у будівлю гірничодобувного підприємства.

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Теги: ДТЕК Україна війна Київ енергетика електроенергія

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