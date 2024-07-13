Жителька Донеччини скоригувала ракетний удар по ЗСУ та раділа смертям захисників

На суді зрадниця заявила, що «хотіла, щоб ЗСУ покинули Костянтинівку»

Жительку Донецької області засудили до 14 років позбавлення волі за коригування ракетного удару по воїнах ЗСУ. Про це йдеться у вироку Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області, пише ТСН.

У чому підозрюють жительку Донеччини

За даними суду, жінка з ідеологічних мотивів 2023 року передавала російським окупантам дані про місця дислокації ЗСУ та військової техніки.

Також вона скоригувала ракетний удар по місцях дислокації воїнів ЗСУ, після чого хвалила окупантів і раділа, що там нібито загинули українські військовослужбовці.

На суді зрадниця заявила, що «хотіла, щоб ЗСУ покинули Костянтинівку»

На суді жінка визнала, що вона у травні передала окупантам дані про місця дислокації українських військових, а в липні 2023 року окупанти завдали ракетного удару по будівлі.

«Пояснила, що державна зрада не була її мотивом. На той час вона діяла в шоковому стані і не контролювала свої дії через війну та постійні обстріли. Підтвердила, що дійсно спілкувалася з громадянином, але робила це не з метою допомоги РФ, а робила це в шоковому стані, оскільки вважала, що Костянтинівку обстрілюють через присутність у місті військових ЗСУ. Коли вона передавала координати об`єктів, то по її інформації там військових уже не було. Таким чином вона вважала, що військові зрозуміють, що їм потрібно піти з міста, оскільки по тим місцях, де вони розташовуються, прилітало», – ідеться у її поясненні на суді.

Вона додала, що в СІЗО зрозуміла свою помилку та просила її не карати, бо утримує стареньку матір.

Адвокат заявив, що «жінка так фліртувала з окупантом»

Адвокат жінки стверджував, що його підсудна намагалася просто фліртувати з окупантом.

«Спілкування з ним зводилося до флірту, намагання сподобатися йому як чоловікові, а тому остання використовувала його риторику для встановлення особистих взаємин. Обвинувачена розкаюється у скоєному, вона лише хотіла відвести війну від свого міста Костянтинівка», – ідеться в матеріалах суду.

Жінка навела ракету та раділа смертям військових

Проте суд дослідив переписку жінки з росіянами. Там вона рекомендувала окупантам, звідки краще стріляти по місту, раділа, коли окупанти обстріляли українських військових, і звітувала про «точний удар і загиблих захисників України». Скільки людей загинуло через дії зрадниці, у матеріалах суду не вказано.

«Правильно пульнули. Ніхто з людей не постраждав, тільки таргани. А то ці укропи обстрілюють. Так що молодці. Солдати, звісно, різні. Не всі покидьки. Але війна є війна. Я чого ще так радію, за попередніми даними, мирняк не постраждав. Чисто спрацювали. Так і працюйте», – написала вона окупантам.

Також жителька Донеччини закликала росіян окупувати Дніпро та Харків, щоб «вона спокійно жила». Окупантам вона писала, що вона з місцевих мешканців, «бойова» жінка, але жалілася, що не має гранати, а то б підкинула до ЗСУ.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи, визнав жінку винною за ч. 7 ст. 111-1 КК України та засудив до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Підсудна зазначила, що українські військові повинні залишити місто та йти воювати в чисте поле, коли військові ЗСУ залишать місто Костянтинівка, то мирне населення буде жити без обстрілів і не потрапить в окупацію, в той же час не вважала необхідним військам РФ покинути територію України, оскільки вони є загарбниками. Така поведінка обвинуваченої не свідчить про щирість її каяття, проте факт визнання обвинуваченою причетності до скоєного не може безумовно свідчити про щире каяття з приводу вчиненого як обставину, що пом`якшує покарання», – ідеться у поясненні суду.

Раніше Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони країни-агресокри Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.