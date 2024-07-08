Партія Ле Пен планує об'єднатися із групою Орбана в Європарламенті – ЗМІ

«Національне обʼєднання» Марін Ле Пен може стати найбільшою фракцією в блоці, якщо вирішить приєднатися до «Патріотів Європи»

Ймовірно, 30 французьких євродепутатів вийдуть з ультраправої групи «Ідентичність і демократія»

Євродепутати ультраправої французької партії «Національне об’єднання» , лідеркою яких де-факто є Марін Ле Пен, ведуть переговори про входження в групу Європарламенту «Патріоти за Європу», створену прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Про це повідомляє видання Politico.

За словами двох депутатів Європарламенту від «Національного об'єднання» і одного європейського посадовця, 30 французьких євродепутатів вийдуть з ультраправої групи «Ідентичність і демократія».

У разі входження до єврогрупи Орбана «Нацоб’єднання» стане найбільшою партією в ній, зазначає Politico. Крім того, «Патріоти за Європу» матимуть 79 мандатів і стануть третьою за розміром групою в Європарламенті.

Джерела Politico кажуть, що представник партії Ле Пен має очолити «Патріотів за Європу», а представники Угорщини та Чехії отримають по віцепрезиденту єврогрупи.

Про входження французьких ультраправих до нової єврогрупи можуть оголосити 8 липня, заявляють джерела Politico. Оголошення планували зробити раніше, але відклали через парламентські вибори у Франції, додали вони.

Нагадаємо, у неділю, 7 липня, у Франції завершився другий тур позачергових парламентських виборів. Усупереч попереднім прогнозам, французькі ультраправі на чолі з Марін Ле Пен зазнають поразки.

За попередніми підрахунками Ifop ліва коаліція «Новий народний фронт» лідирує у другому турі загальних виборів, отримуючи від 180 до 215 місць у парламенті. На другому місці президентський блок Еммануеля Макрона під назвою «Разом», який може отримати 150-180 місць. На третьому місці – «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен – від 120 до 150 мандатів.

Лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що не розчарована результатами парламентських виборів у Франції, на яких її політична сила посідає лише третє місце, хоча їй прогнозували перемогу.

Раніше проросійська лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії.