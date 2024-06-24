Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль хоче повісити напад у Дагестані на Україну? Заява Пєскова

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Кремль хоче повісити напад у Дагестані на Україну? Заява Пєскова
«Швидка» на місці вибуху у Севастополі
фото з відкритих джерел

Коментуючи удар по Севастополю, Захарова згадала  про Міжнародні конвенції, які сама ж Росія порушує на регулярній основі

Російська влада намагається звинуватити Україну у причетності до останніх вибухів у тимчасово окупованому Криму та до подій у Дагестані. Про це свідчать останні заяви рупорів Кремля. 

Так, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що висновки щодо того, чи пов'язані ракетна атака по Криму та теракти в Дагестані, належить зробити слідчим органам.

«Зараз я нічого не можу сказати щодо цього – є слідчі органи, які виконуватимуть свою роботу. Потім уже можна робити якісь висновки – одного це ряду події, чи не одного», – зазначив представник Кремля.

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Київ «вдарив по Севастополю американськими ракетами Atacms, начиненими касетними боєголовками». Після чого Захарова згадала про Міжнародні конвенції, які сама Росія порушує на регулярній основі.

Також очільниця російського МЗС назвала події у Дагестані «ритуальним вбивством». За її словами, у трагедії «винна не лише українська сторона, адже ракети наводять американські супутники, літаки чи дрони-розвідники». Одночасно, за словами Захарової,  розвідку російських позицій проводять «французькі та британські стратегічні розвідувальні літаки».

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку. Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів. 

Також відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 червня, після атаки ЗСУ запроваджено регіональний режим надзвичайної ситуації. Відповідний указ підписав так званий губернатор області Михайло Развожаєв.

За останнім даними, які повідомляють росЗМІ, загальна кількість постраждалих під час удару ЗСУ по Севастополю склала 153 особи, четверо загинули.

Також повідомлялося, що понад 15 співробітників поліції РФ було вбито після низки нападів у Махачкалі та Дербенті 23 червня. За словами глави Дагестану Сергія Мелікова, активну фазу оперативно-бойових заходів у Махачкалі та Дербенті завершено.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уникає коментувати останні вибухи у тимчасово окупованому Криму та події у Дагестані. Диктатор скасував усі особливі звернення до народу. Про це повідомив прессекратр Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

Читайте також: У Криму атаковано центр космічного зв’язку окупантів: супутникові фото
Теги: росія влада Дмитро Пєсков ракетна атака Крим війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України та прем'єр Британії провели телефонну розмову
Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії
5 червня, 21:12
Рятувальники ДСНС намагаються витягти з-під завалів тіло постраждалої людини, травень 2024 року.
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43
Під час допиту одна із ексколег обвинуваченого розповіла: чоловік радив, щоб її брат-військовий здався, «бо повинна прийти Росія»
Вірив Путіну та поширював фейки про ЗСУ. Інженер «Антонова» сідає в тюрму
29 травня, 08:35
За попередніми даними, ворог завдав удар по Харкову ракетою типу С-300
Удар по центру Харкова: з'явилися фото наслідків
25 травня, 21:59
Удар було завдано по околицях Луганська
Вибухи у Луганську, Іран поставив Росії високоточні авіабомби: головне за ніч
28 травня, 06:06
Супутниковий знімок
ЗСУ пошкодили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-300/400 (фото)
4 червня, 22:31
Жоден серйозний військовий фахівець не може гарантувати, що в листопаді наступного року росіяни не будуть під Києвом
Армія РФ може бути під Києвом: французький генерал оцінив перебіг війни
8 червня, 15:37
Дзюдоїстка Таймазова фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади дзюдоїстів з РФ, які підтримують війну
20 червня, 21:45
Близької шостої вечора група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву в Дагестані
Найбільший за 10 років напад у Дагестані: що відомо
Вчора, 22:38

Політика

США не зможуть допомагати Ізраїлю у війні з «Хезболлою» – Associated Press
США не зможуть допомагати Ізраїлю у війні з «Хезболлою» – Associated Press
Росія може втратити свого ключового союзника через угоду з КНДР
Росія може втратити свого ключового союзника через угоду з КНДР
Джонсон різко відповів британському політику за підтримку Путіна
Джонсон різко відповів британському політику за підтримку Путіна
Кремль хоче повісити напад у Дагестані на Україну? Заява Пєскова
Кремль хоче повісити напад у Дагестані на Україну? Заява Пєскова
Путін відмовився коментувати події у Дагестані та Севастополі
Путін відмовився коментувати події у Дагестані та Севастополі
Для Грузії можуть закритися двері до ЄС? Боррель відкрито пригрозив владі Тбілісі
Для Грузії можуть закритися двері до ЄС? Боррель відкрито пригрозив владі Тбілісі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Івана Купала в 2024 році: дата, традиції, що не можна робити
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
9360
Окупанти просунулися на Запоріжжі: аналіз ISW
8949
Втрати ворога станом на 24 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
8030
24 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6735
Нардеп-військовослужбовець зіграв весілля

Новини

Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Вчора, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Вчора, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
22 червня, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua