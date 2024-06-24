Кремль хоче повісити напад у Дагестані на Україну? Заява Пєскова

Коментуючи удар по Севастополю, Захарова згадала про Міжнародні конвенції, які сама ж Росія порушує на регулярній основі

Російська влада намагається звинуватити Україну у причетності до останніх вибухів у тимчасово окупованому Криму та до подій у Дагестані. Про це свідчать останні заяви рупорів Кремля.

Так, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що висновки щодо того, чи пов'язані ракетна атака по Криму та теракти в Дагестані, належить зробити слідчим органам.

«Зараз я нічого не можу сказати щодо цього – є слідчі органи, які виконуватимуть свою роботу. Потім уже можна робити якісь висновки – одного це ряду події, чи не одного», – зазначив представник Кремля.

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Київ «вдарив по Севастополю американськими ракетами Atacms, начиненими касетними боєголовками». Після чого Захарова згадала про Міжнародні конвенції, які сама Росія порушує на регулярній основі.

Також очільниця російського МЗС назвала події у Дагестані «ритуальним вбивством». За її словами, у трагедії «винна не лише українська сторона, адже ракети наводять американські супутники, літаки чи дрони-розвідники». Одночасно, за словами Захарової, розвідку російських позицій проводять «французькі та британські стратегічні розвідувальні літаки».

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку. Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів.

Також відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 червня, після атаки ЗСУ запроваджено регіональний режим надзвичайної ситуації. Відповідний указ підписав так званий губернатор області Михайло Развожаєв.

За останнім даними, які повідомляють росЗМІ, загальна кількість постраждалих під час удару ЗСУ по Севастополю склала 153 особи, четверо загинули.

Також повідомлялося, що понад 15 співробітників поліції РФ було вбито після низки нападів у Махачкалі та Дербенті 23 червня. За словами глави Дагестану Сергія Мелікова, активну фазу оперативно-бойових заходів у Махачкалі та Дербенті завершено.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уникає коментувати останні вибухи у тимчасово окупованому Криму та події у Дагестані. Диктатор скасував усі особливі звернення до народу. Про це повідомив прессекратр Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.