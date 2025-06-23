Зеленський відреагував на нічну російську атаку

Президент: І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви – російське керівництво демонстративно засуджувало «ракетно-бомбові» кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад. Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що станом на зараз відомо про шістьох убитих людей у Києві. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там «шахед» влучив у лікарню. «Мої співчуття всім рідним та близьким», – додав глава України.

«Рятувальники наразі розбирають завали й надають допомогу всюди, де потрібно. Цей удар пошкодив об’єкти в чотирьох областях. Загалом було 352 дрони, серед них 159 шахедів, за цю ніч, 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі», – наголосив президент.

Зокрема, глава держави анонсував свій візит до Британії: «І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору. Сьогодні під час візиту в Британію говоритиму з партнерами саме про це – про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту. А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів».

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.