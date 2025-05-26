Кремль має дві цілі. Аналітики ISW пояснили, чому РФ посилила удари по Україні

РФ з січня 2025 року здійснила сім найбільших ударів безпілотниками та ракетами за час війни

Російські війська завдали найбільшого комбінованого удару безпілотників та ракет у війні проти України в ніч з 24 на 25 травня. Російський диктатор Володимир Путін використовує далекобійні удари по українських містах, щоб підірвати моральний дух українців та переконати Захід у неминучості перемоги Росії в Україні та марності підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська протягом останніх восьми місяців посилили далекобійні удари по Україні та здійснили сім найбільших ударів безпілотниками та ракетами під час війни з січня 2025 року. Російські чиновники зараз завалюють інформаційний простір закликами до України піти на поступки щодо свого суверенітету та територіальної цілісності, хоча більшість цих заяв узгоджуються з давніми воєнними вимогами Росії та фактично демонструють, що вимоги Росії не змінилися протягом останніх трьох років війни», – йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що ці вимоги ігнорують той факт, що ситуація на полі бою різко змінилася з початку 2022 року, і що три роки втрат людських ресурсів та матеріалів значно погіршили здатність російських військових завоювати Україну.

«Російський прогрес значно сповільнився, оскільки російські війська продовжують зазнавати втрат у особовому складі та все більше покладаються на погано навчену та оснащену піхоту для досягнення успіхів. Путін, однак, залишається глибоко налаштованим відволікати увагу від реалій бойової ситуації, оскільки припинення західної військової допомоги Україні є єдиною реальною надією Росії на перемогу в цій війні», – додали вони.

У звіті зазначається, що Кремль намагається використати масштабні ударні пакети та дедалі агресивніші риторичні зусилля, щоб відвернути увагу від поганих результатів російських військових на поточному етапі війни.

«Путін може оцінити, що значні удари по українських містах та агресивна російська риторика проти НАТО та держав Східної Європи відвернуть достатню увагу від повільного, виснажливого просування Росії на сході України», – зазначають експерти.

ISW раніше зазначав, що Росія активізувала свої наративні зусилля проти України в критичні моменти, коли Захід обговорює надання Україні додаткової військової допомоги, і Путін, ймовірно, розглядає нинішнє обговорення можливого припинення вогню або мирної угоди про припинення війни як ще один критичний момент серед прихильників України.

«Путін, ймовірно, має намір за допомогою далекобійних ударів та агресивної риторики викликати почуття безнадії в Україні та на Заході та відмовити європейські столиці та США від подальшої допомоги Україні, хибно зображуючи перемогу Росії як неминучу. Росія також розширює свої партнерські відносини з країнами-супротивниками, такими як Китайська Народна Республіка (КНР), Іран та Північна Корея, щоб запобігти видимості дипломатичної ізоляції та позиціонувати себе як країну з потужними союзниками, які готові протистояти Заходу», – підсумували в ISW.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня російські війська випустили дев'ять балістичних ракет «Іскандер-М» та «Кн-23» з Курської області, 55 крилатих ракет Х-101 та «Калібр» з Саратовської області та Чорного моря, одну крилату ракету Х-22 з повітряного простору над Чорним морем, чотири крилаті ракети Х-59/69 з невстановленого району Росії та 298 безпілотників «Шахтер» та «Ловців-приманок» з напрямку міст Брянськ, Курськ та Орел; Міллерово, Ростовська область; та Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край.

Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 45 крилатих ракет, а дві ракети Х-59/69 були «втрачені на місці». Також Україна збила 139 безпілотників, а 127 безпілотників було «втрачено». Російський удар був спрямований переважно по Київській та Чернігівській областях, а також по Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській та Черкаській областях. У результаті ударів загинуло щонайменше 12 людей та до 60 отримали поранення.