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Зеленський після заяв Путіна повідомив про низку важливих рішень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський після заяв Путіна повідомив про низку важливих рішень
Зеленський наголосив, що Путін 20 червня «влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки»
фото: Офіс президента

Україна протиставить російській агресії санкції, дрони і дипломатичні зміни

Президент Володимир Зеленський заявив про ухвалення низки рішень після заяви російського диктатора Володимира Путіна про посягання на всю територію України, зокрема, зміни кадрів у дипломатичному корпусі та управління інституціями. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у зверненні 21 червня.

Зеленський згадав про «сигнали від російського очільника», які той озвучив 20 червня.

«Бравада це у нього чи божевілля – можна пояснювати як завгодно. Але коли вбивця каже, що хоче вбити, ми сприймаємо це відповідно. І будемо реагувати разом з партнерами. Сподіваюсь, з усіма партнерами», – сказав президент.

За його словами, Україна зі свого боку ухвалила ряд нових рішень, «враховуючи відвертість російських вбивць, які заявляють, що не збираються зупинятись».

«Перше: будуть нові наші міжнародні заходи заради дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії. Знаємо кожну мішень для міжнародних санкцій. Я доручив окремо працювати з глобальним корпоративним сектором, і особливо по тому, що зберігає зв'язки російської енергетики та ОПК зі світом.

Ми також активізуємо всю санкційну роботу в Україні – внутрішню роботу, щоб кожен, хто досі допомагає Росії або будь-яким чином з нею співпрацює, або зберігає бізнеси на окупованій території, – щоб кожна особа відчула, що це абсолютно злочинна діяльність. Має бути забезпечена справедливість, в тому числі, за рахунок внутрішніх рішень.

Друге: направимо більше ресурсів у наші дрони всіх типів, від дипстрайків до конкретного захисту від російських ніг на фронті.

Третє: ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості. Що стосується дипломатичного корпусу, то за місяць – в тому числі у форматі наради з усіма українськими послами – ми зробимо висновки щодо цієї трансформації».

Зеленський підкреслив, що «зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію».

«Деталі сьогоднішніх доручень главі Служби безпеки України непублічні. Окремо будуть рішення РНБО, вони вже готуються. І фактично в щоденному режимі будемо інформувати про те, що роблять українські дипломати заради досягнення наших українських цілей», – сказав президент.

Згадуючи слова Путіна, він наголосив, що той 20 червня «влаштував бенефіс, зокрема, і для Сполучених Штатів Америки».

«Говорив він абсолютно відверто. Так, він хоче всю Україну, і хоче не чотири роки, не з 2014 року, а давно, – він так сам сформований, російським імперіалізмом. І коли він говорить про Україну і щось там ще про ноги російських солдатів, він говорить також про Білорусь, про країни Балтії, про Молдову, і про Кавказ, і про такі країни, як Казахстан, і про всі місця на землі, куди можуть дістатись російські вбивці. Влада Путіна закінчується там, де закінчуються можливості російських вбивць», – зазначив Зеленський.

Раніше російський диктатор Володимир Путін виступив на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму та зробив чимало імперіалістичних заяв про війну в Україні.

Путін зазіхнув на всю Україну, пояснивши це тим, що українці та росіяни нібито «один народ»: «Ви сказали з приводу областей в Україні, які ми вважаємо своїми. Я вже багато разів говорив, що вважаю російський і український народ одним народом насправді. У цьому сенсі вся Україна наша».

Також Путін заявив, що армія РФ не має на меті захопити Суми. «Вони (українські війська, – «Главком») забралися до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер вимушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі – місто Суми, обласний центр. У нас нема такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю», – сказав диктатор.

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Теги: росія санкції війна путін Володимир Зеленський Україна

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