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Атака на Харків, лісові пожежі у Канаді: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака на Харків, лісові пожежі у Канаді: головне за ніч
Головні новини ночі проти 30 травня
фото: Reuters

Цієї ночі під атакою дронів опинився Курськ

Російські війська атакували Харків, атака дронів на Курськ, лісові пожежі у Канаді, у Кривому Розі байкер розбився на смерть, тікаючи від поліції. 

«Главком» зібрав головні події ночі проти 30 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Дрони атакували Харків

У ніч на 30 травня ворог запустив ударні дроні по Харкову. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що масований удар дронів у Харкові прийшовся по одному з комунальних підприємств, що розташований у Слобідському районі.

Згодом стало відомо, що в Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу.

За словами Терехова, це працівниця КП, що під час атаки дронів знаходилася на території підприємства. За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки на Харків, у Слобідському районі зафіксовано вісім влучань.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що цієї ночі ворог атакував ударними дронами село Василів Хутір Чугуївської громади. На цю хвилину відомо про вісім постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини.

Вибухи у Курську

У ніч проти 30 травня у Курську оголосили повітряну тривогу пов'язану з загрозою ударних дронів, згодом прогриміли вибухи. 

Внаслідок атаки дронів пошкоджено скління у лікарні, за словами губернатора регіону Хінштейна. Також він повідомив, що пошкодження зазнали декілька багатоповерхівок.

Зі слів тамтешньої влади, постраждав від атаки 27-річний чоловік. Він перебував в автомобілі та отримав осколкові поранення. Його госпіталізували.

Після падіння уламків одного з дронів на території лікарні почалася пожежа.

Лісові пожежі у Канаді

У Канаді вирують масштабні лісові пожежі, які вже призвели до евакуації понад 17 тис. мешканців у провінції Манітоба. Прем'єр-міністр Манітоби Ваб Кінью назвав це «найбільшою евакуацією в пам'яті багатьох жителів».

Пожежі охопили понад 491 000 акрів у Манітобі, що значно перевищує середній показник для цього періоду року. Уряд Манітоби оголосив надзвичайний стан, який дозволяє мобілізувати додаткові ресурси та вжити екстрених заходів для боротьби з вогнем і підтримки постраждалих громад.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні висловив підтримку Манітобі та заявив, що федеральний уряд готовий надати допомогу в боротьбі з лісовими пожежами.

ДТП у Кривому Розі

Увечері 29 травня байкер розбився на смерть у Кривому Розі. Він влетів у стовп, тікаючи від патрульної поліції. Чоловіку було 40 років. Він вийшов з магазину, біля якого патрулював поліцейський екіпаж, сів на мотоцикл без шолома та спробував утекти, коли побачив правоохоронців.

Чоловік на шаленій швидкості рушив з місця та поїхав у напрямку приватного сектору. Поліціянти спробували його переслідувати, але втратили з поля зору. Згодом мотоцикліста знайшли вже без ознак життя.

Як повідомляють очевидці та поліція, байкер не впорався з керуванням на закругленій ділянці дороги, був у стані алкогольного сп’яніння. Смерть настала миттєво.

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Теги: Харків ворог Ігор Терехов Олег Синєгубов мотоцикл чоловік жінка надзвичайний стан смерть дороги міністр Марк Карні

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