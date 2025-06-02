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Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 2 червня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав 2 ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 78 керованих авіабомб, 1353 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. 

Новини війни в Україні

2 червня станом на 22:00 відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – на Покровському напрямку наші воїни ліквідували 77 та поранили 65 окупантів на даному напрямку, знищили три ББМ, 17 автомобілів, 10 мотоциклів, чотири БпЛА, один засіб РЕБ, також пошкоджено ББМ, три автомобілі, чотири мотоцикли, 2 гармати та БМ-21 «Град» противника.

На Харківському напрямку

Сили оборони відбили два ворожі штурми в районі Вовчанська та в напрямку Довгенького, ще один бій на даний час триває.

Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп’янському напрямку

Ворог сім разів атакував наші укріплення в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Сьогодні російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили п’ять атак російських військ в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сьогодні наші війська відбили чотири атаки противника в бік Білої Гори та Курдюмівки, ще один бій на даний час триває.

Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк та в напрямку Яблунівки. Один штурм не завершено.

Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж дня ворог здійснив 36 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Загарбники здійснили 19 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Костянтинопіль, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара. Одне боєзіткнення наразі триває.

Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Сили оборони України сьогодні відбили 15 атак загарбницької армії, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними, противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 18 КАБ, також здійснив 150 обстрілів, з яких два – із систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 2 червня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1195-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ війна Генштаб ворог

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