Масована атака на Київ: прокуратура розпочала розслідування воєнних злочинів
За даними слідства, внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, серед яких працівник поліції
Київська міська прокуратура розпочала розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) після масованої повітряної атаки РФ на столицю, що сталася 10 червня. За даними слідства, внаслідок обстрілу постраждали четверо людей, серед яких працівник поліції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Російська агресія завдала значних пошкоджень у кількох районах міста:
- В Оболонському районі значних ушкоджень зазнали квартири в багатоповерхівці та десяток припаркованих авто.
- У Голосіївському районі пошкоджено будівлю бізнес-центру.
- У Дарницькому районі зафіксовано влучання в житловий будинок, пошкоджено автомобілі та залізничне полотно.
- У Подільському районі уламки дронів впали біля АЗС.
- У Солом'янському районі пошкоджено приватний будинок та дах 16-поверхового багатоквартирного житлового будинку.
- У Шевченківському районі постраждав продуктовий ринок.
Наразі триває ліквідація наслідків атаки. На місцях працюють рятувальники та правоохоронці, які фіксують чергові воєнні злочини РФ.
Нагадаємо, у ніч на 10 червня ворог атакував Київ ударними дронами. Тривога тривала п'ять годин, російські терористи били по цивільній інфраструктурі,
Як відомо, у декількох районах міста зайнялись пожежі внаслідок атаки. Під ударом опинились: Оболонський, Голосіївський, Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський та Деснянський райони.
До слова, на Київщині пошкодження зафіксовані у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, загорілись автомобілі.
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