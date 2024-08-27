Втрати ворога станом на 27 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

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Нині триває 916-й день повномасштабної війни в Україні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили :

Втрати Росії у війні станом на 27 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 27 серпня втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 27 серпня 2024 року.

Нині триває 916-й день повномасштабної війни в Україні

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