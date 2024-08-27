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Втрати ворога станом на 27 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 27 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 916-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 27 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 27 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 27 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 610100 (+1280) осіб,
  • танків ‒ 8563 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) од,
  • артилерійських систем – 17495 (+52) од,
  • РСЗВ – 1173 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 937 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),
  • крилаті ракети ‒ 2547 (+103),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2944 (+3).
Втрати Росії у війні станом на 27 серпня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 27 серпня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 серпня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – дев'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 27 серпня
Активність флоту окупантів станом на 27 серпня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 916-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб

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