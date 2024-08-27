Втрати ворога станом на 27 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1280 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 27 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 27 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 27 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 610100 (+1280) осіб,
- танків ‒ 8563 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) од,
- артилерійських систем – 17495 (+52) од,
- РСЗВ – 1173 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 937 (+0) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),
- крилаті ракети ‒ 2547 (+103),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2944 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 27 серпня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Нині триває 916-й день повномасштабної війни в Україні.
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