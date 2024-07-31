Атака на Курськ: стало відомо, що уразили Сили оборони

Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється

Сили оборони України продовжують ефективно уражати важливі військові об’єкти російських окупантів. Так, військові вночі вдарили по складу зберігання озброєння і військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, бойову роботу вели підрозділи зі складу сил та засобів Військово-морських сил ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Як зазначає Генштаб, детальна інформація щодо результату ураження уточнюється.

«Українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок атаки безпілотників у Курській області РФ сталася пожежа на одному з об'єктів.

Як повідомлялося, у ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 липня в Курську прогримів вибух, через три хвилини після якого в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

До слова, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.