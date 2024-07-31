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Атака на Курськ: стало відомо, що уразили Сили оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака на Курськ: стало відомо, що уразили Сили оборони
Бойову роботу вели, зокрема, підрозділи Військово-морських сил ЗСУ
фото: Facebook/Генштаб

Детальна інформація щодо результату ураження уточнюється

Сили оборони України продовжують ефективно уражати важливі військові об’єкти російських окупантів. Так, військові вночі вдарили по складу зберігання озброєння і військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, бойову роботу вели підрозділи зі складу сил та засобів Військово-морських сил ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Як зазначає Генштаб, детальна інформація щодо результату ураження уточнюється.

«Українські воїни і надалі вживатимуть всіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок атаки безпілотників у Курській області РФ сталася пожежа на одному з об'єктів.

Як повідомлялося, у ніч на 30 липня Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. На місці влучання виникла пожежа. 

Раніше повідомлялося, що у ніч на 30 липня в Курську прогримів вибух, через три хвилини після якого в області оголосили повітряну тривогу. Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

До слова, Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території РФ. Зокрема уражено низку тягових електропідстанцій в Курській області.

Читайте також: У Курській області РФ після атаки дронів спалахнув завод низьковольтної апаратури
Теги: росія ЗСУ Генштаб зброя війна

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